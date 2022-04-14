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Гвардиола девятый раз вывел своих подопечных в полуфинал Лиги чемпионов

Уникальное достижение Пепа

  • 14.04.2022 02:32
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Гвардиола девятый раз вывел своих подопечных в полуфинал Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сыграв в нулевую ничью с мадридским «Атлетико», «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

При этом наставник «небесно-голубых» Хосеп Гвардиола добился уникального достижения. Он в девятый раз доводит свои команды до полуфинала Лиги чемпионов – больше, чем кто-либо другой из тренеров в истории турнира.

Четыре раза Гвардиоле удавалось вывести в полуфинал «Барселону», трижды – «Баварию» и второй год подряд он добирается до полуфинальной стадии с «Манчестер Сити».

Источник — Twitter

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