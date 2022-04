Анчелотти повторил рекорд Моуриньо и Гвардиолы в Лиге чемпионов

Наставник «Реала» Карло Анчелотти в 8-й раз в своей карьере вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала сливочные на своем поле проиграли «Челси» (2:3 доп. время), но по сумме двух матчей одержали победу (5:4).

Анчелотти повторил рекорд Лиги чемпионов, принадлежавший нынешнему тренеру «Ромы» Жозе Моуринью и Хосепу Гвардиоле, возглавляющему «Манчестер Сити». Только эти 3 тренера выходили в полуфинал ЛЧ по 8 раз в карьере. Отметим, что Анчелотти 3 раза добирался до стадии 1/2 финала ЛЧ с «Реалом», 4 раза — с «Миланом», еще однажды — с «Ювентусом».

При этом Гвардиола 13 апреля может стать единоличным лидером по этому показателю, если «Ман Сити» по сумме двух матчей одолеет «Атлетико» (первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу англичан).

✅ Juventus (1999)

✅ Milan (2003, 2005, 2006, 2007)

✅ Real Madrid (2014, 2015, 2022)



