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Реал Мадрид
2 : 3
Челси
12.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бензема вытянул за уши! Челси совершил камбэк, но овертайм выиграл Реал

Невероятное противостояние увидели зрители в четвертьфинале Лиги чемпионов

  • 13.04.2022 00:33
  • 1971 просмотр
  • 8 комментариев
Бензема вытянул за уши! Челси совершил камбэк, но овертайм выиграл Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Невероятное противостояние увидели зрители в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».

Первый матч неделю назад выиграл на выезде Реал (3:1) и имел солидную фору перед второй домашней игрой.

Лондонскому клубу удалось совершить невероятный камбэк и забить нужных три гола в Мадриде! У гостей забитыми мячами отметились хавбек Мэйсон Маунт, защитник Антонио Рюдигер и нападающий Тимо Вернер. 

Однако удача улыбнулась все-таки команде из столицы Испании. Спасительный гол для галактикос на 80-й минуте забил Родриго (1:3), и арбитрам пришлось назначить дополнительное время.

Героем для «Реала» стал невероятный форвард Карим Бензема, который отличился на 96-й минуте. Именно француз был автором хет-трика в Лондоне, а до того уничтожил «ПСЖ» тремя голами за тайм.

И хотя «Реал» проиграл матч (2:3 д.в), именно галактикос вышли в полуфинал ЛЧ. Там испанский клуб сыграет против победителя пары «Ман Сити» – «Атлетико» (1:0 в первой игре, вторая пройдет 13 апреля).

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) - Челси (Англия) - 2:3 д.в. (первый матч - 3:1)

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Кроос (Камавинга, 73), Модрич, Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115).

Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс, Канте (Зиеш, 100), Ковачич (Жоржиньо, 106), Лофтус-Чик (Сауль, 106), Маунт, Хаверц, Вернер (Пулишич, 83).

Предупреждения: Бензема, 37, Вальверде, 68, Камавинга, 90, Алаба, 109, Карвахаль, 118 – Джеймс, 10, Зиеш, 102, Хаверц, 109.

Судья: Марчиняк (Польша)

Сетка турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Royal Green Poltava, 13.04.2022 00:51 (изменен)
    +5
    Ptiza, 13.04.2022 00:42
    Челси полностью переиграл среал и только блогадаря судье не засчитавшего чистый гол Алонсо сливочное говно в полуфинале.
    А как на счёт гола после ошибочного углового???!)
    Реал просто Папка ЛЧ.
    "Кров не водиця!!!")
    Ссылка
    online
    Hg, 13.04.2022 00:37
    +4
    Температура плазмы!!!
    И Бензема...
    Ссылка
    online
    pol-55, 13.04.2022 00:51
    +3
    Все таки Челсі-респект.
    Ссылка
    online
    K_Sarioglo@i.ua, 13.04.2022 00:55
    +2
    Spectra, 13.04.2022 00:49
    Несправедливо! Челси полностью переиграл помойку, но сначало не засчитали гол, потом в конце Челси не забил 100 процентные моменты. А Реал по сути с одного момента забили в основное время. Хочу финал Ман Сити - Ливерпуль остальное будет говно, а не финал.
    Хоти дальше.
    А финал будет Ливерпуль-Реал и снова, как и в Киеве, победит Реал.
    Ссылка
    online
    K_Sarioglo@i.ua, 13.04.2022 00:48
    +2
    Якась сьогодні несправедлива ЛЧ виходить.
    Челсі були набагато кращі - пролетіли.
    Баварія була набагато сильніша - теж пролетіла бо Вільярреал забив свій єдиний момент. А іспанці разом таки проскочили.
    Ссылка
    _NATSGUL_, 13.04.2022 01:00
    +1
    Отскочил сегодня Реал. Но не наиграл он на 2 гола сегодня. Спас Реал лучший процент реализации: 3 момента - 2 гола. Челси сегодня очень понравился, заслужил на проход.
    Ссылка
    Spectra, 13.04.2022 00:49 (изменен)
    -5
    Несправедливо! Челси полностью переиграл помойку, но сначало не засчитали гол, потом в конце Челси не забил 100 процентные моменты. А Реал по сути с одного момента забили в основное время. Хочу финал Ман Сити - Ливерпуль остальное будет говно, а не финал.
    Ссылка
    online
    Ptiza, 13.04.2022 00:42
    -5
    Челси полностью переиграл среал и только блогадаря судье не засчитавшего чистый гол Алонсо сливочное говно в полуфинале.
    Ссылка
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