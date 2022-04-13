Бензема вытянул за уши! Челси совершил камбэк, но овертайм выиграл Реал

Невероятное противостояние увидели зрители в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».

Первый матч неделю назад выиграл на выезде Реал (3:1) и имел солидную фору перед второй домашней игрой.

Лондонскому клубу удалось совершить невероятный камбэк и забить нужных три гола в Мадриде! У гостей забитыми мячами отметились хавбек Мэйсон Маунт, защитник Антонио Рюдигер и нападающий Тимо Вернер.

Однако удача улыбнулась все-таки команде из столицы Испании. Спасительный гол для галактикос на 80-й минуте забил Родриго (1:3), и арбитрам пришлось назначить дополнительное время.

Героем для «Реала» стал невероятный форвард Карим Бензема, который отличился на 96-й минуте. Именно француз был автором хет-трика в Лондоне, а до того уничтожил «ПСЖ» тремя голами за тайм.

И хотя «Реал» проиграл матч (2:3 д.в), именно галактикос вышли в полуфинал ЛЧ. Там испанский клуб сыграет против победителя пары «Ман Сити» – «Атлетико» (1:0 в первой игре, вторая пройдет 13 апреля).

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) - Челси (Англия) - 2:3 д.в. (первый матч - 3:1)

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Кроос (Камавинга, 73), Модрич, Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115).

Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс, Канте (Зиеш, 100), Ковачич (Жоржиньо, 106), Лофтус-Чик (Сауль, 106), Маунт, Хаверц, Вернер (Пулишич, 83).

Предупреждения: Бензема, 37, Вальверде, 68, Камавинга, 90, Алаба, 109, Карвахаль, 118 – Джеймс, 10, Зиеш, 102, Хаверц, 109.

Судья: Марчиняк (Польша)

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