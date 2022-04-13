Карло АНЧЕЛОТТИ: «Трудно объяснить эту магию. Но она помогает»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:1, 2:3 д.в.):

«Матч был трудным. Мы еще до игры знали, что таким он получится. А во время поединка все стало еще сложнее. Мы не заслуживали 0:2, но пропустили со стандарта. Нам очень не хватало Эдера Милитао. У команды не было рвения забивать в первом тайме. Это правда. И при счете 0:2 у нас были проблемы, потому что игроки попали в психологическую яму. Но магия этого стадиона помогает игрокам и команде не сдаваться. Как еще это объяснить?

Мне ни разу не показалось, что матч проигран. Было трудно, но на Бернабеу матчи никогда не заканчиваются до финального свистка. Трудно объяснить эту магию. Но она помогает. Она помогла Карвахалю хорошо сыграть в центре обороны и помогла команде найти силы для выхода в полуфинал.

Родриго способен решать исход матчей. Он много раз это делал – против «ПСЖ» и сегодня. Он молодой игрок, важный игрок, которому требуется время, чтобы стать еще лучше, но уже сейчас я очень им доволен».

Защитник «Реала» Начо:

«Просто невероятно! Один из тех самых вечеров на Сантьяго Бернабеу. Это противостояние получилось очень сложным. Многое было похоже на битву с «ПСЖ» в прошлом круге. Когда переживаешь такой вечер на Бернабеу, то мурашки бегут по коже. Нам нужно работать над многими аспектами, особенно над дебютом матчей. Но это «Реал» – нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться».

Полузащитник «Реала» Лука Модрич:

«В это трудно поверить. Мы были за бортом турнира, пока не удалось размочить счет. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, но «Челси» здорово пользовался своими шансами и забивал голы. Даже после поединка в Лондоне мы знали, что будет трудно. Для меня это точно самый сложный оппонент».

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком матча. Представитель группы технических наблюдателей УЕФА так прокомментировал это решение:

«Он оказывал большое влияние на контроль «Реалом» центра поля и был плацдармом для начала атак, а также сыграл ключевую роль при подборах мяча в обороне. Наконец, его голевая передача на ход Родриго была просто поразительной».