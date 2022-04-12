Реал – Челси. Бензема и Хаверц выйдут в основе

Сегодня, 12 апреля «Реал» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Начо, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус
«Челси»: Менди – Алонсо, Рюдигер, Тиаго Силва, Джеймс – Ковачич, Лофтус-Чик, Канте – Вернер, Хаверц, Маунт
Источник — УЕФА
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