Невероятное противостояние увидели зрители в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».
Хотя «Реал» проиграл матч (2:3 д.в), именно галактикос вышли в полуфинал ЛЧ. Там испанский клуб сыграет против победителя пары «Ман Сити» – «Атлетико».
Лига чемпионов 2021/22
1/2 финала. Ответный матч
Реал (Испания) - Челси (Англия) - 2:3 д.в. (первый матч - 3:1)
Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Маунт, 15 мин.
ГОЛ! 0:2. Рюдигер, 51 мин.
ГОЛ! 0:3. Вернер, 75 мин.
ГОЛ! 1:3. Родриго, 80 мин.
ГОЛ! 2:3. Бензема, 96 мин.
Карим Бензема, лучшие моменты
|96'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
Источник — Sport.ua
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