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Реал Мадрид
2 : 3
Челси
12.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Челси – 2:3 (д.в.). Невероятная развязка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лига чемпионов

  • 13.04.2022 01:15
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Реал – Челси – 2:3 (д.в.). Невероятная развязка. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Невероятное противостояние увидели зрители в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».

Хотя «Реал» проиграл матч (2:3 д.в), именно галактикос вышли в полуфинал ЛЧ. Там испанский клуб сыграет против победителя пары «Ман Сити» – «Атлетико».

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) - Челси (Англия) - 2:3 д.в. (первый матч - 3:1)

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Маунт, 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Рюдигер, 51 мин.

ГОЛ! 0:3. Вернер, 75 мин.

ГОЛ! 1:3. Родриго, 80 мин.

ГОЛ! 2:3. Бензема, 96 мин.

Карим Бензема, лучшие моменты

События матча
96' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
80' ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
75' ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
51' ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
15' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).

Источник — Sport.ua

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