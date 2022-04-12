Реал Мадрид

12 апреля в 22:00 пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Челси».
В первой игре испанский клуб победил на выезде со счетом 3:1, хет-трик оформил Карим Бензема.
Украинский голкипер Андрей Лунин снова заявлен в резерве у мадридской команды.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Реал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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