ВИДЕО. Роналду отобрал телефон у болельщика и разбил его

Вчера, 9 апреля «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ на выезде неожиданно проиграл «Эвертону» 0:1. Лидер «Красных дьяволов» Криштиану Роналду после матча попал в небольшой скандал.

Один из фанатов пытался сфотографировать Роналду при входе в подтрибунное помещение. Но разъяренный португалец отобрал у него телефон и разбил его об землю:

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.



[🎥] @EvertonHub pic.twitter.com/sZs1jnnUja