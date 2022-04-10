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ВИДЕО. Роналду отобрал телефон у болельщика и разбил его

Форвард «Манчестер Юнайтед» не справился с эмоциями

  • 10.04.2022 09:06
  • 1563 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Роналду отобрал телефон у болельщика и разбил его
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вчера, 9 апреля «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ на выезде неожиданно проиграл «Эвертону» 0:1. Лидер «Красных дьяволов» Криштиану Роналду после матча попал в небольшой скандал.

Один из фанатов пытался сфотографировать Роналду при входе в подтрибунное помещение. Но разъяренный португалец отобрал у него телефон и разбил его об землю:

Позже Роналду остыл, извинился перед болельщиком и пригласил его на «Олд Траффорд» на один из домашних матчей «Манчестер Юнайтед».

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Igor18D, 10.04.2022 09:16
    -2
    На пенсію! (фан Рона!)
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