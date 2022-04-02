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ВИДЕО. Вест Хэм признал гол Ярмоленко Астон Вилле лучшим в марте

Андрей феноменально разобрался в том эпизоде

  • 02.04.2022 21:05
  • 365 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Вест Хэм признал гол Ярмоленко Астон Вилле лучшим в марте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Андрей Ярмоленко, забитый в матче 29-го тура АПЛ в ворота «Астон Виллы» признан «Вест Хэмом» лучшим голом месяца.
 
Отметим, что «молотобойцы» тогда победили со счетом 2:1, а Ярмоленко прервал затяжную безголевую серию.

Источник — ФК Вест Хэм

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Підвірний, 02.04.2022 21:19
    +2
    Круто, дуже круто. Україна переможе. Слава Україні! Героям Слава!
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