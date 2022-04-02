ВИДЕО. Вест Хэм признал гол Ярмоленко Астон Вилле лучшим в марте

Гол Андрей Ярмоленко, забитый в матче 29-го тура АПЛ в ворота «Астон Виллы» признан «Вест Хэмом» лучшим голом месяца.
Отметим, что «молотобойцы» тогда победили со счетом 2:1, а Ярмоленко прервал затяжную безголевую серию.
There could only be one winner…— West Ham United (@WestHam) April 2, 2022
March’s @SkyeCloudLTD Goal of the Month goes to @Yarmolenko_7! 👏 pic.twitter.com/AMcAw5JXcF
Источник — ФК Вест Хэм
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