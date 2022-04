ВИДЕО. Вест Хэм признал гол Ярмоленко Астон Вилле лучшим в марте

Гол Андрей Ярмоленко, забитый в матче 29-го тура АПЛ в ворота «Астон Виллы» признан «Вест Хэмом» лучшим голом месяца.



Отметим, что «молотобойцы» тогда победили со счетом 2:1, а Ярмоленко прервал затяжную безголевую серию.

There could only be one winner…



March’s @SkyeCloudLTD Goal of the Month goes to @Yarmolenko_7! 👏 pic.twitter.com/AMcAw5JXcF