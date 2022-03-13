ВИДЕО. Ярмоленко забил гол в матче АПЛ

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче АПЛ против «Астон Виллы» и забил гол на 70-й минуте, сделав счет 1:0 (победа 2:1).
Источник — Sport.ua
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- Олимпийские игры
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче АПЛ против «Астон Виллы» и забил гол на 70-й минуте, сделав счет 1:0 (победа 2:1).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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