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ВИДЕО. Ярмоленко забил гол в матче АПЛ

Украинец вышел на замену и решил эпизод

  • 13.03.2022 17:41
  • 9480 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол в матче АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче АПЛ против «Астон Виллы» и забил гол на 70-й минуте, сделав счет 1:0 (победа 2:1).

Источник — Sport.ua

(78 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    yuryan, 13.03.2022 18:27
    +11
    Молодець! Вітаємо Андрію! 
    Ссылка
    online
    Lesovij7, 13.03.2022 18:45 (изменен)
    +7
    Андрюха ,ты порадовал нас в такое сложное для всех время, спасибо тебе
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