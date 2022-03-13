Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Армия России убивает украинцев. Сложно думать о футболе»

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в матче АПЛ, а также ситуацию в стране из-за войны с российскими оккупантами.
«Каждый день армия России убивает украинцев. Сложно думать о футболе, но момент с голом был очень эмоциональным. Не знаю, что говорить. Хочу поблагодарить команду и болельщиков за поддержку. И всех британцев, они нас реально поддерживают».
«Я пытаюсь отдаваться на поле, но не все выходит, потому что за последние недели я тренировался раза 3 или 4. Тяжело работать, когда думаешь о своих соотечественниках в Украине», - сказал Ярмоленко.
Источник — BBC
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