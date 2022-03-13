Ярмоленко забил гол, очередная неудача Эвертона Миколенко

«Эвертон» в матче АПЛ проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Это четвертое кряду поражение команды Фрэнка Лэмпарда в чемпионате Англии.
Украинец Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле 59 минут.
А вот другой украинец в АПЛ, Андрей Ярмоленко, помог «Вест Хэму» победить «Астон Виллу». Вингер вышел на замену и на 70-й минуте оформил гол.
Чемпионат Англии. 29-й тур
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Гол: Коади, 49
Челси - Ньюкасл 1:0
Гол: Хаверц, 89
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Голы: Ярмоленко, 70, Форналс, 82 - Рэмзи, 90
Саутгемптон - Уотфорд 1:2
Голы: Элионусси, 45 - Эрнандес, 14, 34
Лидс - Норвич 2:1
Голы: Родриго, 14, Гелхардт, 90 - Маклин, 90
Источник — Sport.ua
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