Ярмоленко забил гол, очередная неудача Эвертона Миколенко

«Эвертон» в матче АПЛ проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Это четвертое кряду поражение команды Фрэнка Лэмпарда в чемпионате Англии.

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле 59 минут.

А вот другой украинец в АПЛ, Андрей Ярмоленко, помог «Вест Хэму» победить «Астон Виллу». Вингер вышел на замену и на 70-й минуте оформил гол.

Чемпионат Англии. 29-й тур

Эвертон - Вулверхэмптон 0:1

Гол: Коади, 49

Челси - Ньюкасл 1:0

Гол: Хаверц, 89

Вест Хэм - Астон Вилла 2:1

Голы: Ярмоленко, 70, Форналс, 82 - Рэмзи, 90

Саутгемптон - Уотфорд 1:2

Голы: Элионусси, 45 - Эрнандес, 14, 34

Лидс - Норвич 2:1

Голы: Родриго, 14, Гелхардт, 90 - Маклин, 90