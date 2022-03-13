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Ярмоленко забил гол, очередная неудача Эвертона Миколенко

Андрей Ярмоленко помог команде победить

  • 13.03.2022 18:02
  • 3856 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко забил гол, очередная неудача Эвертона Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче АПЛ проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Это четвертое кряду поражение команды Фрэнка Лэмпарда в чемпионате Англии.

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле 59 минут.

А вот другой украинец в АПЛ, Андрей Ярмоленко, помог «Вест Хэму» победить «Астон Виллу». Вингер вышел на замену и на 70-й минуте оформил гол.

Чемпионат Англии. 29-й тур

Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Гол: Коади, 49

Челси - Ньюкасл 1:0
Гол: Хаверц, 89

Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Голы: Ярмоленко, 70, Форналс, 82 - Рэмзи, 90

Саутгемптон - Уотфорд 1:2
Голы: Элионусси, 45 - Эрнандес, 14, 34

Лидс - Норвич 2:1
Голы: Родриго, 14, Гелхардт, 90 - Маклин, 90

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Arg, 13.03.2022 18:29 (изменен)
    0
    Святые выдохлись, а Лидс наконец то выиграл, ещё бы узнать порядок голов на 90 мин.)
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