Миколенко - в основе Эвертона на важнейший матч АПЛ

«Эвертон» в матче чемпионата Англии сыграет против «Вулверхэмптона». Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основном составе.
Для ливерпульской команды сейчас каждый матч важный, так как команда находится в 1 пункте от зоны вылета.
Introducing your Blues to face Wolves 💪🔵#EVEWOL pic.twitter.com/3axKgaSnDg— Everton (@Everton) March 13, 2022
Источник — Sport.ua
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