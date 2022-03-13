Миколенко - в основе Эвертона на важнейший матч АПЛ

«Эвертон» в матче чемпионата Англии сыграет против «Вулверхэмптона». Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основном составе.

Для ливерпульской команды сейчас каждый матч важный, так как команда находится в 1 пункте от зоны вылета.

