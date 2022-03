Отбор ЧМ-2022 в Африке. Первые матчи: как Салах отомстил Мане

25 марта состоялись первые поединки финальной стадии отбора на чемпионат мира 2022 в зоне Африки.

10 команд определяют в двухматчевых противостояниях обладателей 5 путевок в Катар.

Египет дома взял реванш у Сенегала (1:0) за поражение в финале Кубка Африки. На 4-й минуте Мохамед Салах пробил в перекладину, мяч отскочил в ногу Сисса и оказался в воротах.

Ответные матчи пройдут 25 марта.

Квалификация ЧМ-2022. Африка

Плей-офф, первые матчи

ДР Конго – Марокко – 1:1

Гол: Висса, 12 – Тиссудали, 76.

Нереализованный пенальти: Ммаэ, 54 (Марокко)

Удаление: Нгонда, 86 (ДР Конго)

Камерун – Алжир – 0:1

Гол: Слимани, 40.

Мали – Тунис – 0:1

Гол: Сиссако, 36 (автогол).

Удаление: Сиссако, 40 (Мали).

Египет – Сенегал – 1:0

Гол: Сисс, 4 (автогол).

Гана – Нигерия – 0:0

