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  4. «Нас используют». Клубы Саудовской Аравии возмущены действиями звезды АПЛ
Англия
14 февраля 2025, 13:47 |
2073
3

«Нас используют». Клубы Саудовской Аравии возмущены действиями звезды АПЛ

Мохамед Салах пока не определился со своим будущим

14 февраля 2025, 13:47 |
2073
3
«Нас используют». Клубы Саудовской Аравии возмущены действиями звезды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Руководство чемпионата Саудовской Аравии, а также президенты некоторых клубов возмущены из-за действий лидера английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Они уверены, что египетский футболист не собирается покидать Английскую Премьер-лигу, а интерес со стороны саудовских команд игрок использует, чтобы продлить контракт с «мерсисайдцами» на своих условиях.

«Нас используют. Они ведут переговоры о продлении контракта. Это не секрет, что мы собираемся предложить Мохамеду перейти в наш чемпионат. Но мы понимаем, что он может вообще не рассматривать интерес с нашей стороны. В текущем сезоне «Ливерпуль» опять успешно выступает во всех турнирах, а Салах забивает много голов», – сообщил старший советник Саудовской профессиональной лиги.

В текущем сезоне египетский футболист провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт Мохамеда истекает в июне этого года.

Ранее сообщалось, что Салах повторил достижение Ширера, Анри и ван Перси.

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Ливерпуль чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ Мохамед Салах
Николай Титюк Источник: Goal.com
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Комментарии 3
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DaVinci
Салах забере ЗМ і йому точно можна буде диктувати свої умови будь якому клубу
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Victor673256ua
Так це нормальна практика, що гравець використовує інтерес інших клубів для покращення своїх позицій на переговорах про підвищення зарплати. Салах не унікальний)
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Saar
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