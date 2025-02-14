«Нас используют». Клубы Саудовской Аравии возмущены действиями звезды АПЛ

Руководство чемпионата Саудовской Аравии, а также президенты некоторых клубов возмущены из-за действий лидера английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Они уверены, что египетский футболист не собирается покидать Английскую Премьер-лигу, а интерес со стороны саудовских команд игрок использует, чтобы продлить контракт с «мерсисайдцами» на своих условиях.

«Нас используют. Они ведут переговоры о продлении контракта. Это не секрет, что мы собираемся предложить Мохамеду перейти в наш чемпионат. Но мы понимаем, что он может вообще не рассматривать интерес с нашей стороны. В текущем сезоне «Ливерпуль» опять успешно выступает во всех турнирах, а Салах забивает много голов», – сообщил старший советник Саудовской профессиональной лиги.

В текущем сезоне египетский футболист провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт Мохамеда истекает в июне этого года.

Ранее сообщалось, что Салах повторил достижение Ширера, Анри и ван Перси.