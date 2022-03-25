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РЕБРОВ: «Ярмоленко сказал мне, что сейчас не испытывает эмоций от футболаі»

Украинский тренер пытается найти мотивацию работать

  • 25.03.2022 19:56
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  • 1 комментарий
РЕБРОВ: «Ярмоленко сказал мне, что сейчас не испытывает эмоций от футболаі»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, хватает ли ему сегодня мотивации для работы.

«Я благодарен своим игрокам, которые помогают. Я им сразу, в первый день войны сказал, что это происходит в моей стране. Сейчас я с командой не на 100 процентов. Футболисты это поняли и сейчас действительно мне помогают. Я вижу, что без слов они знают, что делать. После игры я, конечно, абсолютно без эмоций – не такой, какой был раньше.

Я много разговаривал с Андреем Ярмоленко. Он сказал, что первую неделю он вообще ничего не мог делать. Ему тренер сказал: «Можешь ходить на тренировки – можешь не ходить». Но потом он понял, чем он может помочь. Он должен оставаться профессионалом, выходить на игры, и своей работой показывать силу украинцев.

Есть украинцы, которые защищают нашу страну в пределах границ и украинцы, которые своей работой, поступками на футбольном поле, профессионализмом показывают, насколько у нас сильная нация.

Конечно, он делает максимум того, что он может. Но, опять же, это всё без эмоций. Нет тех эмоций, которые были раньше. И я не знаю, когда они теперь будут. Я уверен, что мы победим в этой войне. Но, когда она закончится, у нас не будет тех эмоций, которые были раньше», - сказал Ребров.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
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    online
    Vladislav Pohily, 25.03.2022 20:06
    +1
    Мені здається, що зараз ніхто цих емоцій не відчуває. Вчора вперше з 24 лютого вирішив перед сном подивитись Португалія-Туреччина, вистачило мене хвилин на 15.
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