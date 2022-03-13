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ФОТО. Звездная чешская теннисистка поддержала Украину

Петра Квитова играла с сине-желтой лентой на форме

  • 13.03.2022 12:08
  • 649 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Звездная чешская теннисистка поддержала Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Сегодня ночью Пера Квитова во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Александру Саснович – 6:7 (4), 6:4, 6:4.

Звездная чешская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой на форме:

«Играю здесь с украинцами в моем сердце и уме», - написала Квитова.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Misha-101, 13.03.2022 12:16
    +5
    А Азаренка вчера мороз полный. Ни ленточки, ни слов поддержки. Вроде и не в Беларусии живет и куча денег на счету и казалось бы чего бы ей бояться. Но оказалась сцыкливой тряпкой
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