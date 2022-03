ФОТО. Звездная чешская теннисистка поддержала Украину

Сегодня ночью Пера Квитова во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Александру Саснович – 6:7 (4), 6:4, 6:4.

Звездная чешская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой на форме:

«Играю здесь с украинцами в моем сердце и уме», - написала Квитова.

Playing here with the Ukrainian people in my heart and mind 🇺🇦❤️ #tennisplaysforpeace @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/h605cI05d2