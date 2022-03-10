ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Вторая ракетка мира Новак Джокович сообщил о снятии с Мастерсов ATP в Индиан-Уэллсе и Майами, которые состоятся во второй половине марта, из-за того, что он не вакцинирован.
«Хотя меня автоматически включили в розыгрыши в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что это маловероятно. CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу играть в США. Удачи тем, кто играет в этих замечательных турнирах», — написал Джокович в Twitter.
На турнире в Индиан-Уэллсе Джоковича заменит лаки-лузер.
Ранее сообщалось, что Новак готов помочь Украине.
While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022
Источник — Sport.ua
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