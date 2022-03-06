Новак готов помочь Украине. Переписка Джоковича со Стаховским

Украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал часть переписки с Новаком Джоковичем. В ней серб выразил готовность помочь Украине в войне с россией:
«Стако, как ты, мужик? Ты участвуешь в боевых действиях?
Думаю о тебе. Надеюсь, скоро все закончится.
Пожалуйста, дай знать, каким образом можно направить помощь. Финансовую поддержку и любую вообще», - написал Джокович.
Источник — Facebook
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