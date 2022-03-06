Новак готов помочь Украине. Переписка Джоковича со Стаховским

Украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал часть переписки с Новаком Джоковичем. В ней серб выразил готовность помочь Украине в войне с россией:

«Стако, как ты, мужик? Ты участвуешь в боевых действиях?

Думаю о тебе. Надеюсь, скоро все закончится.

Пожалуйста, дай знать, каким образом можно направить помощь. Финансовую поддержку и любую вообще», - написал Джокович.