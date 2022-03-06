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Новак готов помочь Украине. Переписка Джоковича со Стаховским

Звездный серб собирается помочь Украине

  • 06.03.2022 14:02
  • 1727 просмотров
  • 1 комментарий
Новак готов помочь Украине. Переписка Джоковича со Стаховским
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал часть переписки с Новаком Джоковичем. В ней серб выразил готовность помочь Украине в войне с россией:

«Стако, как ты, мужик? Ты участвуешь в боевых действиях?

Думаю о тебе. Надеюсь, скоро все закончится.

Пожалуйста, дай знать, каким образом можно направить помощь. Финансовую поддержку и любую вообще», - написал Джокович.

Источник — Facebook

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    PETP0, 06.03.2022 14:11
    0
    Не вірю, у мене є таки друзі у казахстані - "как вы там?", а потім - " ми тридвараси, ми за соссію...
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