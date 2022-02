Обвинил в коррупции. Моуриньо дисквалифицируют за оскорбление судьи

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может получить длительную дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитра матча против «Вероны» (ничья 2:2) Луки Пайретто. Португалец заявил, что Пайретто действовал в пользу «Ювентуса», прямого конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов:

«Они прислали тебя из Турина! Тебя подослал «Ювентус»!», - кричал Моуриньо.

Также Моуриньо показал в адрес Пайретто жест телефона. Многие расценили это как намек на тот факт, что отец Пайретто Пьерлуиджи, сам бывший судья и функционер, в 2006 году был замешан в коррупционном скандале Кальчополи. Он вел постоянные телефонные переговоры с генеральным директором «Ювентуса» Лучано Моджи и был отстранен от футбола на 3,5 года.

