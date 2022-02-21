Обвинил в коррупции. Моуриньо дисквалифицируют за оскорбление судьи

Наставник «Ромы» будет наказан

  • 21.02.2022 16:40
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  • 1 комментарий
Обвинил в коррупции. Моуриньо дисквалифицируют за оскорбление судьи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может получить длительную дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитра матча против «Вероны» (ничья 2:2) Луки Пайретто. Португалец заявил, что Пайретто действовал в пользу «Ювентуса», прямого конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов:

«Они прислали тебя из Турина! Тебя подослал «Ювентус»!», - кричал Моуриньо.

Также Моуриньо показал в адрес Пайретто жест телефона. Многие расценили это как намек на тот факт, что отец Пайретто Пьерлуиджи, сам бывший судья и функционер, в 2006 году был замешан в коррупционном скандале Кальчополи. Он вел постоянные телефонные переговоры с генеральным директором «Ювентуса» Лучано Моджи и был отстранен от футбола на 3,5 года.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Владимир Копяк, 21.02.2022 17:03
    +1
    Если посмотреть статистику, сколько всего судей было отстранено от судейства в Европе за последние 20 лет, то подавляющее большинство их как раз с Италии. Так что ничего удивительного, тренер сказал то, что все и так знают....
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