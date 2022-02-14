Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Спросил у Малиновского, как он попал с 30 метров?»

«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 25-го тура Серии A. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинец Руслан Малиновский забил яркий гол со штрафного на 76-й минуте. Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт отметил украинца.
«Я предполагал, что он не сможет забить оттуда! Я даже Малиновского после матча спрашивал, как он с 30 метров попал и забил?! Никогда бы не подумал, что он сможет забить оттуда.
Я не волновался после удара Бога, так как почувствовал, как мяч попал мне по ребрам. По удару я знал, что не играл рукой, поэтому не волновался. Я делаю свою работу, которая заключается в защите ворот. Это был очень сложный матч для нас и очень интересный для болельщиков, так как обе команды хотели победить, поэтому было много моментов. Думаю, обе команды разочарованы тем, что сегодня потеряли два очка, но таков футбол», - сказал Де Лигт.
ВИДЕО. Очень важный гол. Украинец Руслан Малиновский забил Ювентусу.
#AtalantaJuve | 1-0 | 76‘— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 13, 2022
⚽ GOOOOOOOOOOL RUSLAAAAAAN MALINOVSKYIIIII!!!
🔥 #Malinovskyi per il vantaggio #Atalanta!!!
🔥 @malinovskyi18 breaks the deadlock!!!! We lead!!!
Powered by @play_eFootball#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/uLgFszlVJb
Источник — Football-Italia
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