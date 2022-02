Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Спросил у Малиновского, как он попал с 30 метров?»

«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 25-го тура Серии A. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинец Руслан Малиновский забил яркий гол со штрафного на 76-й минуте. Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт отметил украинца.

«Я предполагал, что он не сможет забить оттуда! Я даже Малиновского после матча спрашивал, как он с 30 метров попал и забил?! Никогда бы не подумал, что он сможет забить оттуда.

Я не волновался после удара Бога, так как почувствовал, как мяч попал мне по ребрам. По удару я знал, что не играл рукой, поэтому не волновался. Я делаю свою работу, которая заключается в защите ворот. Это был очень сложный матч для нас и очень интересный для болельщиков, так как обе команды хотели победить, поэтому было много моментов. Думаю, обе команды разочарованы тем, что сегодня потеряли два очка, но таков футбол», - сказал Де Лигт.

ВИДЕО. Очень важный гол. Украинец Руслан Малиновский забил Ювентусу.

#AtalantaJuve | 1-0 | 76‘



⚽ GOOOOOOOOOOL RUSLAAAAAAN MALINOVSKYIIIII!!!



🔥 #Malinovskyi per il vantaggio #Atalanta!!!

🔥 @malinovskyi18 breaks the deadlock!!!! We lead!!!



Powered by @play_eFootball#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/uLgFszlVJb