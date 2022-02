Массовая стычка. Боевой матч между Порту и Спортингом завершился дракой

После матча 22-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Спортингом» (2:2) произошла массовая драка между игроками двух команд.

После матча арбитр показал несколько красных карточек. Защитник «Порту» Пепе был самым ярким персонажем в потасовке и получил красную карточку.

У гостей забивали Паулинью и Нуну Сантуш. «Порту», проигрывая 0:2, сумел отыграться благодаря голам Фабиу Виейры и Мехди Тареми. «Спортинг» остался в меньшинстве на 49-й минуте после удаления Себастьяна Коатеса.

«Порту» набрал 60 очков и команда сохранила отрыв от соперника. У «Спортинга» 54 очка (вторая позиция).

Чемпионат Португалии. 22-й тур

«Порту» – «Спортинг» – 2:2

Голы: Фабиу Виейра, 38, Мехди Тареми, 78 – Паулинью, 8, Нуну Сантуш, 34.

Удаления: Марчесин, 90+10, Пепе, 90+10 – Коатес, 49, Табата, 90+10, Палинья, 90+10.

