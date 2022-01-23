Долго мечтал, но не сыграл. Как сложилась футбольная карьера Усэйна Болта

Усэйн Болт – знаковая фигура в легкой атлетике. Мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 метров, восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира летом 2017 года, когда ему исполнился 31 год, расстроил своих многочисленных поклонников, заявив о завершении карьеры. Впрочем, после ухода с беговой дорожки, Болт всерьез задумался над началом карьеры профессионального футболиста, и в целом был близок к реализации задуманного, но не сложилось…

О стремлении поиграть в футбол на профессиональном уровне Болт заявлял неоднократно. В какой-то момент к подобной риторике легкоатлета успели привыкнуть, считая ее обыкновенным PR-ходом, благодаря которым современные спортсмены пытаются еще больше увеличить собственную популярность, на которой зарабатывают неплохие деньги при заключении личных контрактов с рекламодателями.

«Это моя личная цель, и меня не волнует, что думают об этом окружающие. Поиграть в футбол – это мечта, еще одна глава моей жизни, которую я действительно хочу открыть. Если у человека есть мечта или что-то, что он действительно способен воплотить, то нужно попытаться это сделать, а уже затем оценивать результаты», - заявлял Болт в 2017-м, уже после завершения карьеры легкоатлета.

Ни для кого не являлось секретом, что любимой командой Болта являлся «Манчестер Юнайтед». Усэйн в глубине души мечтал, что однажды выйдет на поле в официальном матче в футболке «красных дьяволов», но весной 2018 года получил иное предложение. Потренироваться ямайцу предложила дортмундская «Боруссия», которая дала Болту две недели, чтобы тот показал все, на что способен в обращении с мячом.

На самом деле, тренировки Болта в «Боруссии» были, скорее, маркетинговым ходом со стороны немецкого клуба. На открытые тренировки «черно-желтых» приходила уйма народу, а социальные сети пестрели «финтами» Усэйна, которым вряд ли могли бы позавидовать топовые профессиональные футболисты. Впрочем, игра головой у 195-сантиметрового ямайца была на хорошем уровне, и с этим не спорили даже самые злостные оппоненты идеи Болта стать футболистом.

How did Usain Bolt do at Dortmund training?



Not bad, not bad at all. ⚡️⚽️ pic.twitter.com/zicj684eAb — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 25, 2018

До работы с дортмундцами Болт успел немного потренироваться в стане южноафриканской команды «Мамелоди Сандаунз», причем в прессу даже попадали новости о якобы подписанном контракте между сторонами. Однако в Африке у Усэйна не сложилось, и в момент прибытия в Дортмунд ямаец попросил тренерский штаб клуба по прошествии оговоренного времени дать предельно честную оценку его футбольным возможностям.

Австрийский специалист Петер Штегер, который тогда занимал пост наставника «Боруссии» Дортмунд, сдержал слово и пояснил, почему «черно-желтые» отказались от возможности подписать контракт с бывшим легкоатлетом.

«Если Усэйн Болт хочет выступать в футболе на самом высоком уровне, ему предстоит проделать еще немало работы. Впрочем, не стоит забывать, что в его возрасте остается уже не так и много возможностей для развития», - подчеркнул Штегер.

Интересно, что сам Болт, когда его попросили подвести итог своего пребывания в тренировочном лагере «Боруссии», был куда более оптимистичен в отношении своих способностей. В частности, ямаец поставил себе 7 баллов из 10 возможных за качество работы с первой командой «черно-желтых». Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы впечатлить Штегера и боссов немецкого топ-клуба.

После «Боруссии» Болт подался на север Европы, где принял приглашение норвежского «Стремсгодсета». В начале июня 2018 года Усэйн даже провел несколько десятков минут за эту команду в товарищеском матче против сборной Норвегии U-19, однако вскоре отбыл восвояси.

Следующей «остановкой» для Болта стал австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», который изначально предложил легендарному легкоатлету шестинедельный просмотр, но тот по взаимному согласию сторон затянулся на два месяца. За это время Усэйн поучаствовал в предсезонном турне команды и отличился двумя забитыми мячами в спаррингах, что повысило его шансы наконец-то получить полноценный профессиональный контракт.

Usain Bolt scores twice on his full debut for Central Coast Mariners ⚡️⚡️ pic.twitter.com/rLsJNLecBL — ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2018

В товарищеских играх за «Сентрал Кост Маринерс» Болт выступал в футболке под 95-м игровым номером, что стало своеобразной отсылкой к его рекордному времени на 100-метровке. За счет великолепной скорости и координации ямаец действительно выглядел неплохо в центре нападения и на левом фланге атаки, где его использовал тренерский штаб австралийцев.

«Думаю, я стал лучше во всех аспектах. Мои касания с мячом выглядят получше, кругозор на поле также увеличивается. Но лучше всего за последние недели я отточил бег без мяча», - не без иронии комментировал свой предсезонный период в Австралии Болт.

В этот момент на ямайца вышли представители мальтийской «Валетты», которые были готовы заключить с Болтом полноценный двухлетний контракт, однако нарвались на отказ спортсмена. Поговаривали, что ямаец действительно впечатлился атмосферой в Австралии и поверил, что там сможет быть полезен на футбольном поле.

Однако на Зеленом континенте нашлось немало скептиков в отношении футбольной карьеры Болта. В частности, мировые СМИ тогда облетело интервью нападающего сборной Ирландии и «Перт Глори» Энди Кио, в котором тот выразил мнение, что бывшему легкоатлету и мировому рекордсмену в футболе делать нечего.

«Болт не сможет стать футболистом. Конечно, приятно, что его приезд привлекает столько внимание к австралийской А-Лиге, но тот факт, что он хочет здесь играть меня не радует. На тренировках и в товарищеских матчах Усэйн продемонстрировал определенный потенциал, но если с ним заключат контракт, то это будет удар под дых для некоторых профессионалов. Просто взгляните, как он принимает мяч – это почти то же, что бросить его на батут. Контракт с Болтом можно оценить положительно с маркетинговой точки зрения, но это настоящий фарс, если говорить о профессиональном футболе», - заявил Кио.

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Спустя короткое время после резонансного интервью ирландского форварда, Болт отказался подписывать контракт с «Сентрал Кост Маринерс», хотя руководство этого клуба было весьма заинтересовано в сотрудничестве с ямайцем. Однако причиной такого решения стали вовсе не слова Кио, а отсутствие соглашения между сторонами по финансам. Согласно неофициальным данным, Болт просил от клуба оклад в 3 миллиона долларов за сезон, а «Сентрал Кост Маринерс» был готов платить ему только 150 тысяч долларов в год. Из-за значительных расхождений договор так и не был подписан.

«Я хотел бы поблагодарить владельцев, менеджеров, весь персонал, игроков и болельщиков «Сентрал Кост Маринерс» за то, что чувствовал здесь себя желанным гостем», - сказал Болт, комментируя свой отъезд из Австралии.

Спустя два месяца после неудачной попытки договориться с «Сентрал Кост Маринерс», Болт объявил о том, что прекращает попытки стать профессиональным футболистом.

«Это было весело, пока это продолжалось. Не хочу сказать, что не справился ситуацией должным образом, но полагаю, что все могло сложится иначе. Сколько мы живем, столько и учимся. Для меня это был хороший опыт – мне понравилось ощущать себя частью команды», - заявил Болт. И добавил: «Сейчас я планирую заняться другим бизнесом, у меня много идей. Хочу попробовать все, увидим, что из этого получится».

И хотя мечту стать профессиональным футболистом Болту реализовать так и не удалось, он все равно остался неравнодушным к игре № 1, являясь ярым поклонником «Манчестер Юнайтед», который продолжает поддерживать публично через социальные сети, даже несмотря на затянувшийся кризис у «красных дьяволов»…