Долго мечтал, но не сыграл. Как сложилась футбольная карьера Усэйна Болта

Усэйн Болт – знаковая фигура в легкой атлетике. Мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 метров, восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира летом 2017 года, когда ему исполнился 31 год, расстроил своих многочисленных поклонников, заявив о завершении карьеры. Впрочем, после ухода с беговой дорожки, Болт всерьез задумался над началом карьеры профессионального футболиста, и в целом был близок к реализации задуманного, но не сложилось…

О стремлении поиграть в футбол на профессиональном уровне Болт заявлял неоднократно. В какой-то момент к подобной риторике легкоатлета успели привыкнуть, считая ее обыкновенным PR-ходом, благодаря которым современные спортсмены пытаются еще больше увеличить собственную популярность, на которой зарабатывают неплохие деньги при заключении личных контрактов с рекламодателями.

«Это моя личная цель, и меня не волнует, что думают об этом окружающие. Поиграть в футбол – это мечта, еще одна глава моей жизни, которую я действительно хочу открыть. Если у человека есть мечта или что-то, что он действительно способен воплотить, то нужно попытаться это сделать, а уже затем оценивать результаты», - заявлял Болт в 2017-м, уже после завершения карьеры легкоатлета.

Ни для кого не являлось секретом, что любимой командой Болта являлся «Манчестер Юнайтед». Усэйн в глубине души мечтал, что однажды выйдет на поле в официальном матче в футболке «красных дьяволов», но весной 2018 года получил иное предложение. Потренироваться ямайцу предложила дортмундская «Боруссия», которая дала Болту две недели, чтобы тот показал все, на что способен в обращении с мячом.

На самом деле, тренировки Болта в «Боруссии» были, скорее, маркетинговым ходом со стороны немецкого клуба. На открытые тренировки «черно-желтых» приходила уйма народу, а социальные сети пестрели «финтами» Усэйна, которым вряд ли могли бы позавидовать топовые профессиональные футболисты. Впрочем, игра головой у 195-сантиметрового ямайца была на хорошем уровне, и с этим не спорили даже самые злостные оппоненты идеи Болта стать футболистом.

