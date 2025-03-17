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  4. Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЛЧ. Это не Реал, Арсенал в финале?
Лига чемпионов
17 марта 2025, 00:02 |
369
0

Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЛЧ. Это не Реал, Арсенал в финале?

Портал Opta считает главным фаворитом «Барселону»

17 марта 2025, 00:02 |
369
0
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЛЧ. Это не Реал, Арсенал в финале?
uefa.com

Суперкомпьютер от известного портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2024/25.

Больше всего шансов на победу Opta дал «Барселоне» – 20.4%. Далее в списке идет «ПСЖ» (19.3%) и «Арсенал» (16.8%). Мадридский «Реал» идет в списке лишь пятым с 13.6%.

«Канониры» считают фаворитом в противостоянии против «Реала» – 52.8% против 47.2%.

Меньше всего шансов на триумф в главном еврокубке у «Боруссии» Дортмунд – всего лишь 1%.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

Прогноз на Лиге чемпионов 2024/25 от Opta

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Opta статистические расклады Лига чемпионов Барселона ПСЖ Арсенал Лондон Интер Милан Реал Мадрид Бавария Астон Вилла
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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