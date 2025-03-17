Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЛЧ. Это не Реал, Арсенал в финале?
Портал Opta считает главным фаворитом «Барселону»
Суперкомпьютер от известного портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2024/25.
Больше всего шансов на победу Opta дал «Барселоне» – 20.4%. Далее в списке идет «ПСЖ» (19.3%) и «Арсенал» (16.8%). Мадридский «Реал» идет в списке лишь пятым с 13.6%.
«Канониры» считают фаворитом в противостоянии против «Реала» – 52.8% против 47.2%.
Меньше всего шансов на триумф в главном еврокубке у «Боруссии» Дортмунд – всего лишь 1%.
Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.
Прогноз на Лиге чемпионов 2024/25 от Opta
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