Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЛЧ. Это не Реал, Арсенал в финале?

Суперкомпьютер от известного портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2024/25.

Больше всего шансов на победу Opta дал «Барселоне» – 20.4%. Далее в списке идет «ПСЖ» (19.3%) и «Арсенал» (16.8%). Мадридский «Реал» идет в списке лишь пятым с 13.6%.

«Канониры» считают фаворитом в противостоянии против «Реала» – 52.8% против 47.2%.

Меньше всего шансов на триумф в главном еврокубке у «Боруссии» Дортмунд – всего лишь 1%.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

Прогноз на Лиге чемпионов 2024/25 от Opta