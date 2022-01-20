Стали известны ассистенты Костышина в казахском клубе

В тренерский штаб «Аксу», который накануне возглавил экс-наставник «Колоса» Руслан Костышин, вошли еще два украинца.

Ассистентом Костышина будет Виктор Ульяницкий, минувшей осенью тренировавший «Викторию» из Второй лиги, а Андрей Федоренко будет отвечать за подготовку вратарей, раньше он это делал в ковалевском «Колосе» (U-19).

Также в тренерский штаб Костышина войдет один местный специалист - Сергей Якушин, который ранее входил в штаб «Экибастуза».