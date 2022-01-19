ОФИЦИАЛЬНО. Костышин возглавил казахстанский клуб

Известный украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта казахстанской Премьер-лиги – «Аксу». Детали соглашения пока остаются неизвестными.
Первый тренерский опыт Костышин получил в «Колосе», который вывел из первенства любителей до представителя элитного дивизиона и участника еврокубков.
Отметим, что «Аксу» был основан в 2018 году и сумел подняться в высший дивизион Казахстана из третьего за два последних сезона. Местный чемпионат стартует в середине марта.
Ранее сообщалось, что руководство «Колоса» не исключает возвращения Руслана Костышина.
Источник — Sport.ua
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