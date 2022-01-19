ОФИЦИАЛЬНО. Костышин возглавил казахстанский клуб

Украинский специалист стал главным тренером «Аксу»

  • 19.01.2022 10:11
  • 1337 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Костышин возглавил казахстанский клуб
© ФК Аксу. Руслан Костышин

Известный украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта казахстанской Премьер-лиги – «Аксу». Детали соглашения пока остаются неизвестными.

Первый тренерский опыт Костышин получил в «Колосе», который вывел из первенства любителей до представителя элитного дивизиона и участника еврокубков.

Отметим, что «Аксу» был основан в 2018 году и сумел подняться в высший дивизион Казахстана из третьего за два последних сезона. Местный чемпионат стартует в середине марта.

Ранее сообщалось, что руководство «Колоса» не исключает возвращения Руслана Костышина.

 

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 19.01.2022 10:54
    0
    Майже Аякс... Бухать навчить)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности