Руководство Колоса не исключает возвращения Руслана Костышина

Команда из Ковалевки ищет нового главного тренера

  • 08.11.2021 13:36
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Руководство Колоса не исключает возвращения Руслана Костышина
© ФК Колос. Руслан Костышин

После ухода в отставку исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова, эта должность в команде из Ковалевки остается вакантной.

Руководство ФК «Колос» сейчас занято поисками нового главного тренера. Среди потенциальных кандидатов - 5-6 специалистов, однако по имеющейся информации, сред них пока что нет Романа Григорчука.

Кстати, в «Колосе» не исключают вариант с возвращением к рулю Руслана Костышина, под руководством которого ковалевцы прошли путь от команды Второй лиги до элитного дивизиона.

В «Колосе» надеются, что определенность в этом важном вопросе появится до окончания ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах.

Напомним, что «Колос» занимает 11 место в чемпионате УПЛ, набрав 11 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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