Сергей Кузнецов подал в отставку с поста тренера Колоса

Главный тренер «Колоса» Сергей Кузнецов хочет покинуть клуб. Как сообщает источник, специалист написал заявление об отставке с поста тренера.

Отмечается, что президент клуба Андрей Засуха пока не принял решение, принимать ли его отставку.

7 ноября «Колос» принимает «Шахтер» в матче 14-го тура УПЛ. Игра стартует в 17:00. К этому матчу команду готовил ассистент тренера Ярослав Вишняк.

Напомним, что Кузнецов стал тренером «Колоса» 29 августа, заменив на этой должности Руслана Костышина.