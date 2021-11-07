Сергей Кузнецов подал в отставку с поста тренера Колоса

Специалист написал заявление

  • 07.11.2021 17:14
  • 3971 просмотр
  • 4 комментария
Сергей Кузнецов подал в отставку с поста тренера Колоса
© ТК Футбол 1/2/3. Сергей Кузнецов

Главный тренер «Колоса» Сергей Кузнецов хочет покинуть клуб. Как сообщает источник, специалист написал заявление об отставке с поста тренера.

Отмечается, что президент клуба Андрей Засуха пока не принял решение, принимать ли его отставку.

7 ноября «Колос» принимает «Шахтер» в матче 14-го тура УПЛ. Игра стартует в 17:00. К этому матчу команду готовил ассистент тренера Ярослав Вишняк.

Напомним, что Кузнецов стал тренером «Колоса» 29 августа, заменив на этой должности Руслана Костышина.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 07.11.2021 17:34
    +3
    Уберите весь тренерский состав и уберите Костышина вообще с клуба.Сделайте перезагруз как Александрия.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 17:18
    +3
    На 15 минуте
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    nivava
    nivava, 07.11.2021 18:20
    +2
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 17:18
    На 15 минуте
    Видимо, Динамо так намотивировало, что нервы сдали у чела...
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    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 07.11.2021 18:23
    +1
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 17:18
    На 15 минуте
    на 41-й решили повременить с отставкой
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