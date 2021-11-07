Сергей Кузнецов подал в отставку с поста тренера Колоса

Главный тренер «Колоса» Сергей Кузнецов хочет покинуть клуб. Как сообщает источник, специалист написал заявление об отставке с поста тренера.
Отмечается, что президент клуба Андрей Засуха пока не принял решение, принимать ли его отставку.
7 ноября «Колос» принимает «Шахтер» в матче 14-го тура УПЛ. Игра стартует в 17:00. К этому матчу команду готовил ассистент тренера Ярослав Вишняк.
Напомним, что Кузнецов стал тренером «Колоса» 29 августа, заменив на этой должности Руслана Костышина.
Источник — Футбол 1/2/3
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