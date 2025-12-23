Среди них – звездное приобретение. Кудровка попрощается с двумя игроками

«Кудровка» прекратит сотрудничество с нападающим Алексеем Литовченко и полузащитником Андреем Тотовицким, сообщает UA-Футбол.

По информации источника, прекращение сотрудничества с Тотовицким, вероятно, связано с травмой игрока, которую он получил еще в октябре и из-за которой пропустил весь период с 9-го по 16-й туры УПЛ. В общей сложности 32-летний экс-полузащитник «Шахтера» сыграл за «Кудровку» шесть матчей и забил один гол, ставший победным в игре с «Эпицентром» (2:1).

Такое же количество матчей в составе «сине-белых» провел и Литовченко – 5 в чемпионате и 1 в Кубке, однако 29-летний нападающий только один раз вышел в основном составе и в общей сложности провел на поле 138 минут.

«Кудровка» завершила летне-осеннюю часть УПЛ на 13-м месте, имея в активе 15 очков.

Ранее Василий Баранов подвел итоги первой части сезона УПЛ.