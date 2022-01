СТАХОВСКИЙ о Джоковиче: «Грустно, когда политика побеждает здравый смысл»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, которого вскоре депортируют из Австралии.

16 января сербский теннисист проиграл апелляцию, теперь его визу аннулировали. Он не сможет выступить на Australian Open.

«Очень печальный день в истории тенниса. Грустно, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на одного из-за его убеждений, отличных от других», - написал Стаховский в Twitter.

Читайте также: Новак ДЖОКОВИЧ: «Я крайне разочарован, но уважаю решение суда».

A very sad day in history of tennis. It’s sad when politics beat common sense…The law is one for all, but interpretations are different for all. Shameful to target one because of his believes, which are different from others.