СТАХОВСКИЙ о Джоковиче: «Грустно, когда политика побеждает здравый смысл»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, которого вскоре депортируют из Австралии.

16 января сербский теннисист проиграл апелляцию, теперь его визу аннулировали. Он не сможет выступить на Australian Open.

«Очень печальный день в истории тенниса. Грустно, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на одного из-за его убеждений, отличных от других», - написал Стаховский в Twitter.

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