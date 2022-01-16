СТАХОВСКИЙ о Джоковиче: «Грустно, когда политика побеждает здравый смысл»

Украинец возмущен решением депортировать Джоковича

  • 16.01.2022 13:30
  • 216 просмотров
  • 5 комментариев
СТАХОВСКИЙ о Джоковиче: «Грустно, когда политика побеждает здравый смысл»
© ATP. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, которого вскоре депортируют из Австралии.

16 января сербский теннисист проиграл апелляцию, теперь его визу аннулировали. Он не сможет выступить на Australian Open.

«Очень печальный день в истории тенниса. Грустно, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на одного из-за его убеждений, отличных от других», - написал Стаховский в Twitter.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Irinkov
    Irinkov, 16.01.2022 13:30
    +5
    Сумно, коли ідіоти не розуміють, що вони ідіоти.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 16.01.2022 13:36
    +3
    Так и меня туда без вакцинации не пустят. Это тоже политика?
    Ссылка
    Smart
    Smart, 16.01.2022 13:34
    +3
    Шта? Причем здесь политика?!
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 16.01.2022 13:50
    +2
    Спалился антиваксер.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 16.01.2022 13:46
    0
    Стыдно нападать на одного из-за его убеждений, отличных от других»
    --------------
    Так всё-таки сознательно шёл на нарушение. Спалился тупой.
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