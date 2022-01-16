Новак ДЖОКОВИЧ: «Я крайне разочарован, но уважаю решение суда»

Сербский теннисист принял поражение

  • 16.01.2022 09:59
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Я крайне разочарован, но уважаю решение суда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович дал комментарий после решение Федерального суда Австралии о своей депортации. 16 января теннисист проиграл апелляцию и в ближайшее время покинет страну. 

«Я крайне разочарован отклонением моего заявления касательно судебного пересмотра решения об аннулировании визы. Это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open.

Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из Австралии.

Мне немного неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все сможем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, судьям, персоналу, волонтерам и болельщикам всего самого наилучшего на предстоящих соревнованиях», - сказал Джокович.

Ожидается, что Джоковичу на три года запретят въезд в Австралию. Он пропустит Australian Open.

Источник — The Age

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