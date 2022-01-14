ФОТО. Разделся до трусов. Британца предупредили за переодевание на корте

Лиам Броди не считает, что его нужно было наказывать

  • 14.01.2022 22:52
  • 698 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Разделся до трусов. Британца предупредили за переодевание на корте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Броди

Британский теннисист Лиам Броди получил предупреждение за неспортивное поведение по ходу матча против Романа Сафиуллина в финале квалификации Australian Open.
 
Броади переодевался на корте и снял с себя и футболку, и шорты. Судья сказала ему, что это запрещено правилами.
 
«Меня теперь оштрафуют? Но я же трусы не переодевал! Тогда я бы еще понял», – сказал британец.
 
Australian Open. Финал квалификации
Лиам Броади (Великобритания) – Роман Сафиуллин (Россия) – 3:6, 7:6(2), 6:2

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 14.01.2022 23:02
    -1
    Ещё тот идиот
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