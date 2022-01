ФОТО. Разделся до трусов. Британца предупредили за переодевание на корте

Британский теннисист Лиам Броди получил предупреждение за неспортивное поведение по ходу матча против Романа Сафиуллина в финале квалификации Australian Open.



Броади переодевался на корте и снял с себя и футболку, и шорты. Судья сказала ему, что это запрещено правилами.



«Меня теперь оштрафуют? Но я же трусы не переодевал! Тогда я бы еще понял», – сказал британец.



Australian Open. Финал квалификации

Лиам Броади (Великобритания) – Роман Сафиуллин (Россия) – 3:6, 7:6(2), 6:2

Broady saying: “I didn’t change my bottoms. Sorry, guys. “ 😂😂 pic.twitter.com/2KDaHPfmmM