Минус Монфис и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Шанхае

9 октября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Первая ракетка мира Янник Синнер в двух сетах переиграл американца Бена Шелтона. Далее итальянец сыграет против Даниила Медведева, который одолел Стефаноса Циципаса.

Карлос Алькарас справился с мужем Элины Свитолиной Гаэлем Монфисом. В четвертьфинале испанец встретится с Томашем Махачем. Чех выбил Томми Пола.

Второй сеяный Мастерса Александр Зверев сенсационно вылетел от Давида Гоффена. Бельгиец за место в полуфинале поборется с Тейлором Фритцем. Американский теннисист выиграл у Хольгера Руне.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Якуб Меншик и Новак Джокович. 19-летни чех переиграл Григора Димитрова, а легендарный серб победил Романа Сафиуллина.

АТР 1000 Шанхай. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Беш Шелтон [14] – 6:4, 7:6 (7:1)

Стефанос Циципас [10] – Даниил Медведев – 6:7 (3:7), 3:6

Карлос Алькарас [3] – Гаэль Монфис – 6:4, 7:5

Томми Пол [11] – Томаш Махач [30] – 6:3, 4:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Якуб Меншик – Григор Димитров [9] – 6:3, 3:6, 6:4

Роман Сафиуллин – Новак Джокович [4] – 3:6, 2:6

Тейлор Фритц [7] – Хольгер Руне [12] – 6:1, 6:2

Давид Гоффен – Александр Зверев [2] – 6:4, 7:5

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев

Карлос Алькарас [3] – Томаш Махач [30]



Нижняя часть сетки

Якуб Меншик – Новак Джокович [4]

Тейлор Фритц [7] – Давид Гоффен