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ATP
09 октября 2024, 17:38 | Обновлено 09 октября 2024, 18:43
445
0

Минус Монфис и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Шанхае

Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович продолжают побеждать

09 октября 2024, 17:38 | Обновлено 09 октября 2024, 18:43
445
0
Минус Монфис и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 октября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Первая ракетка мира Янник Синнер в двух сетах переиграл американца Бена Шелтона. Далее итальянец сыграет против Даниила Медведева, который одолел Стефаноса Циципаса.

Карлос Алькарас справился с мужем Элины Свитолиной Гаэлем Монфисом. В четвертьфинале испанец встретится с Томашем Махачем. Чех выбил Томми Пола.

Второй сеяный Мастерса Александр Зверев сенсационно вылетел от Давида Гоффена. Бельгиец за место в полуфинале поборется с Тейлором Фритцем. Американский теннисист выиграл у Хольгера Руне.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Якуб Меншик и Новак Джокович. 19-летни чех переиграл Григора Димитрова, а легендарный серб победил Романа Сафиуллина.

АТР 1000 Шанхай. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Беш Шелтон [14] – 6:4, 7:6 (7:1)
Стефанос Циципас [10] – Даниил Медведев – 6:7 (3:7), 3:6

Карлос Алькарас [3] – Гаэль Монфис – 6:4, 7:5
Томми Пол [11] – Томаш Махач [30] – 6:3, 4:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Якуб Меншик – Григор Димитров [9] – 6:3, 3:6, 6:4
Роман Сафиуллин – Новак Джокович [4] – 3:6, 2:6

Тейлор Фритц [7] – Хольгер Руне [12] – 6:1, 6:2
Давид Гоффен – Александр Зверев [2] – 6:4, 7:5

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев
Карлос Алькарас [3] – Томаш Махач [30]

Нижняя часть сетки

Якуб Меншик – Новак Джокович [4]
Тейлор Фритц [7] – Давид Гоффен

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Григор Димитров ATP Шанхай Гаэль Монфис Давид Гоффен Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Томми Пол Новак Джокович Роман Сафиуллин Янник Синнер Томаш Махач Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон Якуб Меншик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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