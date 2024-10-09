Минус Монфис и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Шанхае
Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович продолжают побеждать
9 октября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Шанхае (Китай).
Первая ракетка мира Янник Синнер в двух сетах переиграл американца Бена Шелтона. Далее итальянец сыграет против Даниила Медведева, который одолел Стефаноса Циципаса.
Карлос Алькарас справился с мужем Элины Свитолиной Гаэлем Монфисом. В четвертьфинале испанец встретится с Томашем Махачем. Чех выбил Томми Пола.
Второй сеяный Мастерса Александр Зверев сенсационно вылетел от Давида Гоффена. Бельгиец за место в полуфинале поборется с Тейлором Фритцем. Американский теннисист выиграл у Хольгера Руне.
В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Якуб Меншик и Новак Джокович. 19-летни чех переиграл Григора Димитрова, а легендарный серб победил Романа Сафиуллина.
АТР 1000 Шанхай. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Беш Шелтон [14] – 6:4, 7:6 (7:1)
Стефанос Циципас [10] – Даниил Медведев – 6:7 (3:7), 3:6
Карлос Алькарас [3] – Гаэль Монфис – 6:4, 7:5
Томми Пол [11] – Томаш Махач [30] – 6:3, 4:6, 3:6
Нижняя часть сетки
Якуб Меншик – Григор Димитров [9] – 6:3, 3:6, 6:4
Роман Сафиуллин – Новак Джокович [4] – 3:6, 2:6
Тейлор Фритц [7] – Хольгер Руне [12] – 6:1, 6:2
Давид Гоффен – Александр Зверев [2] – 6:4, 7:5
АТР 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Даниил Медведев
Карлос Алькарас [3] – Томаш Махач [30]
Нижняя часть сетки
Якуб Меншик – Новак Джокович [4]
Тейлор Фритц [7] – Давид Гоффен
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