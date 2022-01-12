Ярмоленко остался в запасе на матч АПЛ с Норвичем

Сегодня в АПЛ состоится перенесенный матч 18-го тура «Вест Хэм» - «Норвич». В составе «молотобойцев» снова не оказалось Андрея Ярмоленко – украинец начнет матч на скамейке запасных.
Cress starts tonight 👊— West Ham United (@WestHam) January 12, 2022
Here's how we line up...#WHUNOR | @betway pic.twitter.com/JQFu1UlkKq
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал голевую передачу. Последний раз в стартовом составе на матч АПЛ 32-летний Ярмоленко выходил еще в прошлом сезоне.
Отметим, что контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» заканчивается летом.
Матч «Вест Хэм» - «Норвич» начнется 21:45 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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