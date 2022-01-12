Ярмоленко остался в запасе на матч АПЛ с Норвичем

Украинцу снова не нашлось места в стартовом составе

  • 12.01.2022 21:14
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Ярмоленко остался в запасе на матч АПЛ с Норвичем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня в АПЛ состоится перенесенный матч 18-го тура «Вест Хэм» - «Норвич». В составе «молотобойцев» снова не оказалось Андрея Ярмоленко – украинец начнет матч на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал голевую передачу. Последний раз в стартовом составе на матч АПЛ 32-летний Ярмоленко выходил еще в прошлом сезоне.

Отметим, что контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» заканчивается летом.

Матч «Вест Хэм» - «Норвич» начнется 21:45 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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