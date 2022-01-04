ОФИЦИАЛЬНО: Ливерпуль продал защитника в Ливингстон

20-летний валлийский центральный защитник Морган Бойс перешел из английского «Ливерпуля» в шотландский «Ливингстон».
Сумма сделки не сообщается. Контракт футболиста с «Ливингстоном» рассчитан до конца мая 2023 года с возможностью продления еще на год.
Бойс — воспитанник «Ливерпуля». В текущем сезоне футболист провел 9 матчей за «Ливерпуль» U-23 .
В активе Бойса 9 поединков за сборную Уэльса U-21.
We can confirm that Morgan Boyes has completed a permanent transfer to @LiviFCOfficial.— Liverpool FC (@LFC) January 4, 2022
Everyone at #LFC wishes Morgan good luck for his future career 🙌
Источник — ФК Ливерпуль
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