ОФИЦИАЛЬНО: Ливерпуль продал защитника в Ливингстон

Морган Бойс продолжит карьеру в шотландском клубе

  • 04.01.2022 19:37
  • 1398 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Ливерпуль продал защитника в Ливингстон
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний валлийский центральный защитник Морган Бойс перешел из английского «Ливерпуля» в шотландский «Ливингстон».

Сумма сделки не сообщается. Контракт футболиста с «Ливингстоном» рассчитан до конца мая 2023 года с возможностью продления еще на год.

Бойс — воспитанник «Ливерпуля». В текущем сезоне футболист провел 9 матчей за «Ливерпуль» U-23 .

В активе Бойса 9 поединков за сборную Уэльса U-21.

Источник — ФК Ливерпуль

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности