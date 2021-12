Аталанта опередила Шахтер. Клуб подписывает конкурента Малиновского

По информации источника, «Аталанта» договорилась о приобретении атакующего полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.

Сумма сделки составит 22 миллиона евро, а игрок подпишет контракт до 2026 года. Трансфер состоится 1 января.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби хотел переманить Бога в «Шахтер», но игрок решил остаться в Италии.

24-летний футболист может сыграть как на левом фланге полузащиты, так и в центре поля и атакующим хавбеком.

Вероятно, этот трансфер откроет путь хавбеку Алексею Миранчуку в «Дженоа». Ранее сообщалось, что команда Андрея Шевченко намерена заполучить россиянина.



