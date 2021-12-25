Аталанта опередила Шахтер. Клуб подписывает конкурента Малиновского

Жереми Бога переходит в бергамскую команду

  • 25.12.2021 23:29
  • 1471 просмотр
  • 3 комментария
Аталанта опередила Шахтер. Клуб подписывает конкурента Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации источника, «Аталанта» договорилась о приобретении атакующего полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.

Сумма сделки составит 22 миллиона евро, а игрок подпишет контракт до 2026 года. Трансфер состоится 1 января.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби хотел переманить Бога в «Шахтер», но игрок решил остаться в Италии.

24-летний футболист может сыграть как на левом фланге полузащиты, так и в центре поля и атакующим хавбеком.

Вероятно, этот трансфер откроет путь хавбеку Алексею Миранчуку в «Дженоа». Ранее сообщалось, что команда Андрея Шевченко намерена заполучить россиянина.
 

Источник — твиттер Николо Скиры

(4 голоса)

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Комментарии
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    rasta13
    rasta13, 26.12.2021 00:14
    0
    Ну менять чемпионат Италии на Украину тоже не всем захочется.
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 25.12.2021 23:37
    -1
    Не, ну если макаронники листают 22 ляма - тогда без вопросов.
    Поищем кого-нибудь подешевше, помоложе, с пляжей Копакабана.
    Да, и желательно с фамилией Рональдиньо
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    Lev4455
    online
    Lev4455, 25.12.2021 23:54
    -2
    Майбутнє малини Дженоа.
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