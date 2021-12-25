Аталанта опередила Шахтер. Клуб подписывает конкурента Малиновского

По информации источника, «Аталанта» договорилась о приобретении атакующего полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.
Сумма сделки составит 22 миллиона евро, а игрок подпишет контракт до 2026 года. Трансфер состоится 1 января.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби хотел переманить Бога в «Шахтер», но игрок решил остаться в Италии.
24-летний футболист может сыграть как на левом фланге полузащиты, так и в центре поля и атакующим хавбеком.
Вероятно, этот трансфер откроет путь хавбеку Алексею Миранчуку в «Дженоа». Ранее сообщалось, что команда Андрея Шевченко намерена заполучить россиянина.
Done Deal and confirmed! Jeremie #Boga to #Atalanta from #Sassuolo for €22M. Contract until 2026. #transfers https://t.co/OZ2AV9XYHX— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2021
Источник — твиттер Николо Скиры
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Поищем кого-нибудь подешевше, помоложе, с пляжей Копакабана.
Да, и желательно с фамилией Рональдиньо
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