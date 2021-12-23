Россиянин для Шевы. Дженоа торгует одноклубника Малиновского

«Аталанта» просит за Алексея Миранчука больше 12 миллионов евро

  • 23.12.2021 23:37
  • 753 просмотра
  • 1 комментарий
Россиянин для Шевы. Дженоа торгует одноклубника Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Миранчук

Итальянский клуб «Дженоа» начал переговоры по переходу российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

Сообщается, что клуб из Бергамо запросил за 26-летнего полузащитника 12 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов. В подписании Миранчука также заинтересован «Торино».

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. 

Отметим, что «Дженоа» тренирует Андрей Шевченко.

ВИДЕО. Как фанаты Дженоа благодарили команду после матча с Аталантой

Источник — La Repubblica

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    vittroy, 24.12.2021 00:56
    0
    Началось....кому він потрібен за такі гроші？Хіба що обнал.....
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