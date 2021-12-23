Россиянин для Шевы. Дженоа торгует одноклубника Малиновского

Итальянский клуб «Дженоа» начал переговоры по переходу российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.
Сообщается, что клуб из Бергамо запросил за 26-летнего полузащитника 12 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов. В подписании Миранчука также заинтересован «Торино».
В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Отметим, что «Дженоа» тренирует Андрей Шевченко.
ВИДЕО. Как фанаты Дженоа благодарили команду после матча с Аталантой
Источник — La Repubblica
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