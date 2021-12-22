ВИДЕО. Как фанаты Дженоа благодарили команду после матча с Аталантой

Поединок чемпионата Италии завершился ничьей 0:0

  • 22.12.2021 11:06
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ВИДЕО. Как фанаты Дженоа благодарили команду после матча с Аталантой
© ФК Дженоа

Фанаты «Дженоа» тепло поблагодарили команду после домашней ничьей с «Аталантой» (0:0) в поединке 19-го тура чемпионата Италии.

После матча футболисты «Дженоа» подошли к фанатской трибуне на стадионе «Луиджи Феррарис» и удостоились аплодисментов от своих поклонников.

После 19-ти сыгранных туров «Дженоа» занимает 18-е место в Серии А, имея в активе 11 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 19-37. С начала ноября командой руководит украинский тренер Андрей Шевченко.

Источник — ФК Дженоа

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