ВИДЕО. Как фанаты Дженоа благодарили команду после матча с Аталантой

Фанаты «Дженоа» тепло поблагодарили команду после домашней ничьей с «Аталантой» (0:0) в поединке 19-го тура чемпионата Италии.
После матча футболисты «Дженоа» подошли к фанатской трибуне на стадионе «Луиджи Феррарис» и удостоились аплодисментов от своих поклонников.
После 19-ти сыгранных туров «Дженоа» занимает 18-е место в Серии А, имея в активе 11 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 19-37. С начала ноября командой руководит украинский тренер Андрей Шевченко.
Источник — ФК Дженоа
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