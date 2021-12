Стороны договорились. Фиорентина подпишет звезду Лилля

23-летний французский правый вингер «Лилля» Жонатан Иконе перейдет в итальянскую «Фиорентину».

Сумма сделки составит €14 миллионов, еще €1 миллион «Лилль» сможет получить в качестве бонусов. Также французскому клубу достанется 15% от последующей продажи игрока.

Иконе пройдет медобследование во Флоренции в четверг, 23 декабря.

Жонатан перешел в «Лилль» из ПСЖ летом 2018 года за €5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за французскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.

В активе Иконе 4 матча за сборную Франции, где он забил один гол.

