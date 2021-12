ОФИЦИАЛЬНО. Экс-наставник сборной России возглавил Ференцварош

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош». Условия контракта не сообщаются.

Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял в 2016 – 2021 годах. В 2018 году он вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с 35 очками в 15 матчах.

Кроме Черчесова на пост наставника «Ференцвароша» рассматривались два украинца – Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU