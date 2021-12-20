ОФИЦИАЛЬНО. Экс-наставник сборной России возглавил Ференцварош

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош». Условия контракта не сообщаются.
Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял в 2016 – 2021 годах. В 2018 году он вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с 35 очками в 15 матчах.
Кроме Черчесова на пост наставника «Ференцвароша» рассматривались два украинца – Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник.
📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021
Источник — ФК Ференцварош
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