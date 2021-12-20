ОФИЦИАЛЬНО. Экс-наставник сборной России возглавил Ференцварош

Станислав Черчесов будет тренировать венгерский клуб

  • 20.12.2021 15:12
  • 2776 просмотров
  • 18 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-наставник сборной России возглавил Ференцварош
© ФК Ференцварош. Станислав Черчесов

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош». Условия контракта не сообщаются.

Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял в 2016 – 2021 годах. В 2018 году он вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с 35 очками в 15 матчах.

Кроме Черчесова на пост наставника «Ференцвароша» рассматривались два украинца – Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник.

Источник — ФК Ференцварош

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    Vladdal, 20.12.2021 15:41
    +5
    Ржунимагу, пипец команде
    Ссылка
    vitaly78
    vitaly78, 20.12.2021 15:15
    +4
    "Достойная" замена
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 20.12.2021 15:27
    +3
    kortizol1552, 20.12.2021 15:20
    чем не достойная, только тем что он россиянин?
    Черчесов уже давно козлобык, а не тренер.
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 15:23
    +3
    kortizol1552, 20.12.2021 15:20
    чем не достойная, только тем что он россиянин?
    тем что он в последнее время больше подмахивал утину а не тренировал сборную. а про тор ккакую от одел корону я ваще малчу
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 20.12.2021 16:13
    +2
    Складається враження, що деякі менеджери призначають тренерів тільки по якихось рекомендаціях знайомих)) Хіба важко було подивитись матчі сбірноі кацапстану, чи інтерв’ю цього дауна?))Там же інтелект як в акваріумної рибки, яке тренерство?
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 20.12.2021 15:42
    +2
    jugulator, 20.12.2021 15:27
    Черчесов уже давно козлобык, а не тренер.
    А он хоть когда-нибудь был хорошим тренером?
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 20.12.2021 16:16
    +1
    Черчель никакой.
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 15:53
    +1
    jugulator, 20.12.2021 15:50
    Он там не работал.
    да ладно, а с какой командой он прервал гегемонию Спартака
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 15:49
    +1
    Vladdal, 20.12.2021 15:42
    А он хоть когда-нибудь был хорошим тренером?
    ну с Аланией и ЦСКА у него получалось не плохо
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 20.12.2021 15:46
    +1
    Пердыв обеспечен
    Ссылка
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 20.12.2021 15:26
    +1
    зубкова в основі не побачимо
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 16:14
    0
    etorfine, 20.12.2021 16:11
    Тебе Гугл отключили? Это не Газзаев
    упанул.
    Ссылка
    etorfine
    etorfine, 20.12.2021 16:11
    0
    potemkin78, 20.12.2021 15:53
    да ладно, а с какой командой он прервал гегемонию Спартака
    Тебе Гугл отключили? Это не Газзаев
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.12.2021 16:04
    0
    Закончилось эпоха Ференцвароша в чемпионате
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.12.2021 15:38
    0
    Лол.
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 20.12.2021 15:50
    -1
    potemkin78, 20.12.2021 15:49
    ну с Аланией и ЦСКА у него получалось не плохо
    Он там не работал.
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 20.12.2021 15:49
    -1
    Vladdal, 20.12.2021 15:42
    А он хоть когда-нибудь был хорошим тренером?
    Вряд ли.
    Ссылка
    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 15:20
    -4
    vitaly78, 20.12.2021 15:15
    "Достойная" замена
    чем не достойная, только тем что он россиянин?
    Ссылка
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