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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 17:37 |
508
0

Экс-тренер клуба УПЛ возглавит любительскую команду, которая идет последней

Валерий Иващенко будет работать во главе ФК «Мрия»

18 февраля 2025, 17:37 |
508
0
Экс-тренер клуба УПЛ возглавит любительскую команду, которая идет последней
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Бывший тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко возглавит любительский клуб «Мрия» (Гостомель). Стороны договорились о сотрудничестве и в ближайшее время будет официально объявлено о назначении.

44-летний специалист завершил карьеру игрока в 2013 году в составе «Оболони» и с тех пор работал в структуре киевского клуба. Тренировал вторую команду, был помощником в первой, а с 2021 года возглавил столичный коллектив.

Во главе ФК «Оболонь» провел 119 официальных матчей, одержал 43 победы, 30 поединков завершились вничью и потерпел 46 поражений. В сентябре прошлого года был уволен с должности.

«Мрия» занимает последнее (10-е) место в Группе 1 Ассоциации аматорского футбола Украины. После десяти сыгранных туров клуб из Гостомеля набрал четыре балла.

Ранее сообщалось, что в составе любительского клуба выступают опытные футболисты, которые играли в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ассоциация аматорского футбола Украины Валерий Иващенко назначение тренера
Николай Титюк Источник: Sportarena
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