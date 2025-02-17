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Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 12:22 |
564
0

В составе любительского клуба выступают экс-игроки ЛНЗ и воспитанник Динамо

Александр Собкович рассказал о футболистах ФК «Денгофф»

17 февраля 2025, 12:22 |
564
0
В составе любительского клуба выступают экс-игроки ЛНЗ и воспитанник Динамо
Instagram. Денгофф

Главный тренер любительского коллектива «Денгофф» (Дениховка) Александр Собкович рассказал, что за этот клуб выступает много опытных футболистов – в частности, воспитанник киевского «Динамо» и бывшие игроки черкасского ЛНЗ:

– Средний возраст вашей команды достаточно высок: от 28,6 до 29,5 лет. Опыт игроков соответствует возрасту?

– У нас собраны футболисты довольно разных возрастов и стажа: есть игроки 2002-03 годов рождения, а есть и такие ветераны, как ровесник Алиева и Милевского, воспитанник «Динамо» Григоренко.

В общем, в команде хватает футболистов, выступавших на всеукраинском уровне. У нас есть такие игроки, как Вдовика, Листопад или Мачуленко, которые выиграли все в любительском футболе области и Украины с «Дружбой» или с ЛНЗ.

Дарда и Сомов завоевали Кубок ААФУ с «Авангардом», а Сокол, Миколаюк, Сомов, Мачуленко становились победителями Второй лиги ПФЛ в составах «Дружбы» и бузовской «Нивы». Этот перечень неполный, просто вспомнил, какие достижения у ребят, – признался Собкович.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев ЛНЗ Черкассы аматорский футбол
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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