Не только Скрипник. Ференцварош интересуется еще одним украинским тренером

Команду может возглавить Юрий Вернидуб

  • 14.12.2021 21:46
  • 2235 просмотров
  • 3 комментария
Не только Скрипник. Ференцварош интересуется еще одним украинским тренером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

«Ференцварош», который сегодня уволил главного тренера Петера Штегера, уже приступил к поиску нового наставника. В шорт-листе руководства клуба – 6 фамилий.

Среди них – две украинца. Ранее уже сообщалось об интересе к Виктору Скрипнику, теперь же стало известно, что в шорт-лист входит также главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб.

Также в списке экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, Эусебио Ди Франческо, тренер «Мольде» Эрлинг Муэ и экс-ассистент Рональда Кумана в «Барселоне» Алфред Схройдер.

По информации венгерских СМИ, «Ференцварош» точно возглавит кто-то из этого списка. При чем у трех тренеров, имена которых не называются, шансы заметно выше, чем у остальных.

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 14.12.2021 22:02
    +3
    Реброва кинули получили тренера который просто мыльный пузырь.Скрипник?Он не реаниматор не вижу его там вообще тренером.Вернидуб 50/50 там полноценный чемпионат.Но после Шерифа и результатов ему явно что то другое нужно.
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 14.12.2021 22:08
    +2
    Вернидуб был бы отличным вариантом. Если оно ему самому надо.
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    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 21:55
    +1
    Потянуло на наших прям
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