Не только Скрипник. Ференцварош интересуется еще одним украинским тренером

«Ференцварош», который сегодня уволил главного тренера Петера Штегера, уже приступил к поиску нового наставника. В шорт-листе руководства клуба – 6 фамилий.

Среди них – две украинца. Ранее уже сообщалось об интересе к Виктору Скрипнику, теперь же стало известно, что в шорт-лист входит также главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб.

Также в списке экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, Эусебио Ди Франческо, тренер «Мольде» Эрлинг Муэ и экс-ассистент Рональда Кумана в «Барселоне» Алфред Схройдер.

По информации венгерских СМИ, «Ференцварош» точно возглавит кто-то из этого списка. При чем у трех тренеров, имена которых не называются, шансы заметно выше, чем у остальных.