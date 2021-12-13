По стопам Реброва? Скрипник может возглавить Ференцварош

Интерес к тренеру «Зари» проявляет целый ряд клубов

  • 13.12.2021 22:19
  • 732 просмотра
  • 1 комментарий
По стопам Реброва? Скрипник может возглавить Ференцварош
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что интерес к главному тренеру «Зари» Виктору Скрипнику проявляет ряд клубов второй Бундеслиги и венгерские клубы.

Как сообщает ресурс Zorya Londonsk, одним из клубов, которые проявляют интерес к Скрипнику, является «Ференцварош». Тренер уже начал предварительные переговоры с «Фради».

Скрипник возглавляет «Зарю» с 2019 года. Его контракт истекает летом 2022 года. При этом существует вероятность того, что Скрипник покинет «Зарю» уже зимой.

Напомним, с 2018 по 2021 годы «Ференцварош» возглавлял другой украинский тренер, Сергей Ребров.

Источник — Twitter

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 13.12.2021 22:27
    +1
    Жалко конечно будет если уйдёт из УПЛ.
    Только вернулся Григорчук, может Вернидуб ещё вернётся так сразу кого то можем и потерять.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности