По стопам Реброва? Скрипник может возглавить Ференцварош

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что интерес к главному тренеру «Зари» Виктору Скрипнику проявляет ряд клубов второй Бундеслиги и венгерские клубы.

Как сообщает ресурс Zorya Londonsk, одним из клубов, которые проявляют интерес к Скрипнику, является «Ференцварош». Тренер уже начал предварительные переговоры с «Фради».

Скрипник возглавляет «Зарю» с 2019 года. Его контракт истекает летом 2022 года. При этом существует вероятность того, что Скрипник покинет «Зарю» уже зимой.

Напомним, с 2018 по 2021 годы «Ференцварош» возглавлял другой украинский тренер, Сергей Ребров.