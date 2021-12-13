По стопам Реброва? Скрипник может возглавить Ференцварош

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что интерес к главному тренеру «Зари» Виктору Скрипнику проявляет ряд клубов второй Бундеслиги и венгерские клубы.
Как сообщает ресурс Zorya Londonsk, одним из клубов, которые проявляют интерес к Скрипнику, является «Ференцварош». Тренер уже начал предварительные переговоры с «Фради».
Скрипник возглавляет «Зарю» с 2019 года. Его контракт истекает летом 2022 года. При этом существует вероятность того, что Скрипник покинет «Зарю» уже зимой.
Напомним, с 2018 по 2021 годы «Ференцварош» возглавлял другой украинский тренер, Сергей Ребров.
Источник — Twitter
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Только вернулся Григорчук, может Вернидуб ещё вернётся так сразу кого то можем и потерять.
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