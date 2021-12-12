Источник: Скрипником заинтересовались несколько клубов Второй Бундеслиги

Несколько клубов Второй Бундеслиги рассматривают кандидатуру украинского тренера Виктора Скрипника.
Кроме того, коуч луганской «Зари» интересует сильные венгерские клубы, информирует журналист Владимир Зверов.
12 декабря команда Виктора Скрипника сыграла вничью в матче 18-го тура УПЛ против «Динамо» (1:1).
Источник — ПроФутбол
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гарне підсиленя за раді доброго виступу в Еврокубках.
То я думаю що Скрипник би зали
шився у Зорі,але,але
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