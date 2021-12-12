Источник: Скрипником заинтересовались несколько клубов Второй Бундеслиги

По данным Зверова, коуча «Зари» хотят видеть и сильные венгерские клубы

  • 12.12.2021 23:14
  • 729 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Скрипником заинтересовались несколько клубов Второй Бундеслиги
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Несколько клубов Второй Бундеслиги рассматривают кандидатуру украинского тренера Виктора Скрипника.

Кроме того, коуч луганской «Зари» интересует сильные венгерские клубы, информирует журналист Владимир Зверов.

12 декабря команда Виктора Скрипника сыграла вничью в матче 18-го тура УПЛ против «Динамо» (1:1).

Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    romeoboss
    romeoboss, 12.12.2021 23:41
    0
    Як би керевнитцтво Зорі зробило
    гарне підсиленя за раді доброго виступу в Еврокубках.
    То я думаю що Скрипник би зали
    шився у Зорі,але,але
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    kortizol163456
    kortizol163456, 12.12.2021 23:24
    -1
    слава нашему hero
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