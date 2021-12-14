Шанс для Скрипника? Ференцварош уволил главного тренера

Команда Петера Штегера находится на втором месте чемпионате Венгрии

  • 14.12.2021 20:39
  • 2471 просмотр
  • 4 комментария
Шанс для Скрипника? Ференцварош уволил главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Штегер

Клуб «Ференцварош» из Венгрии принял решение уволить главного тренера Петера Штегера.

Также из клуба ушла его два ассистента – Герхард Фелльнер и Александр Баде.

«Ференцварош» занимает второе место чемпионате Венгрии. В групповом раунде Лиги Европы команда заняла 4-е место и выбыла из еврокубков.

Руководство венгерской команды ведет переговоры с Виктором Скрипником, главным тренером «Зари».

Источник — ФК Ференцварош

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KRBS55
    KRBS55, 14.12.2021 21:07
    +4
    Вот и поплатились головы. Они думали что с лёгкостью заменят Реброва, вот и Жуйте. Как говориться скупой платит дважды.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 14.12.2021 21:08
    +1
    Це шанс найперше для Зорі. Міг би бути, якщо б ще й Геллера кудись до Угорщини відправити.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 14.12.2021 21:33
    0
    Burevestnik, 14.12.2021 21:15
    Геллер уйдет - Заре гаплык.
    Кто будет финансировать клуб?
    Та воно що в лоб, що по лбу. Феодальний менеджмент і так команду знищує на пару з блискучим тренером С. Правда, і шанси, що прийде нормальний власник або нормальний тренер, теж мінімальні.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 14.12.2021 21:15
    0
    Stanislav Matusevych, 14.12.2021 21:08
    Це шанс найперше для Зорі. Міг би бути, якщо б ще й Геллера кудись до Угорщини відправити.
    Геллер уйдет - Заре гаплык.
    Кто будет финансировать клуб?
    Ссылка
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