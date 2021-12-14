Шанс для Скрипника? Ференцварош уволил главного тренера

Клуб «Ференцварош» из Венгрии принял решение уволить главного тренера Петера Штегера.
Также из клуба ушла его два ассистента – Герхард Фелльнер и Александр Баде.
«Ференцварош» занимает второе место чемпионате Венгрии. В групповом раунде Лиги Европы команда заняла 4-е место и выбыла из еврокубков.
Руководство венгерской команды ведет переговоры с Виктором Скрипником, главным тренером «Зари».
FTC has decided to part ways with its head coach, Peter Stöger.— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 13, 2021
We thank him for his work with Ferencváros and wish him the best in the future!
Источник — ФК Ференцварош
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