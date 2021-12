Шанс для Скрипника? Ференцварош уволил главного тренера

Клуб «Ференцварош» из Венгрии принял решение уволить главного тренера Петера Штегера.

Также из клуба ушла его два ассистента – Герхард Фелльнер и Александр Баде.

«Ференцварош» занимает второе место чемпионате Венгрии. В групповом раунде Лиги Европы команда заняла 4-е место и выбыла из еврокубков.

Руководство венгерской команды ведет переговоры с Виктором Скрипником, главным тренером «Зари».

FTC has decided to part ways with its head coach, Peter Stöger.

We thank him for his work with Ferencváros and wish him the best in the future!