Милан потеряет солидную сумму из-за экс-тренера Шахтера. В чем дело?
«Милан» будет вынужден выплатить компенсацию Паулу Фонсеке
Руководство итальянского «Милана» может потерять солидную сумму из-за увольнения португальского специалиста Паулу Фонсеки. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
По информации источника, португалец получит компенсацию от итальянского клуба за досрочное расторжение контракта в размере около 1,8 миллиона евро.
Украинским болельщикам Паулу больше всего запомнился по тренерству в донецком «Шахтере». Португалец возглавлял первую команду «горняков» в период с 2016 по 2019 годы.
Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги поддержал Паулу Фонсеку после увольнения с должности главного тренера «Милана».
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