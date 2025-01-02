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Италия
02 января 2025, 14:46 | Обновлено 02 января 2025, 15:04
1257
0

Милан потеряет солидную сумму из-за экс-тренера Шахтера. В чем дело?

«Милан» будет вынужден выплатить компенсацию Паулу Фонсеке

02 января 2025, 14:46 | Обновлено 02 января 2025, 15:04
1257
0
Милан потеряет солидную сумму из-за экс-тренера Шахтера. В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Руководство итальянского «Милана» может потерять солидную сумму из-за увольнения португальского специалиста Паулу Фонсеки. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, португалец получит компенсацию от итальянского клуба за досрочное расторжение контракта в размере около 1,8 миллиона евро.

Украинским болельщикам Паулу больше всего запомнился по тренерству в донецком «Шахтере». Португалец возглавлял первую команду «горняков» в период с 2016 по 2019 годы.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги поддержал Паулу Фонсеку после увольнения с должности главного тренера «Милана».

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Паулу Фонсека чемпионат Италии по футболу Серия A Милан отставка
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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