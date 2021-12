ШОК! УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов допущены ошибки

Впервые в истории руководители УЕФА при проведении жеребьевки Лиги чемпионов допустили серьезные просчеты.

Во время жеребьевки 1/8 финала ЛЧ была ошибочно сведена между собой пара команд «Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Однако эти команды уже играли вместе в групповом раунде ЛЧ и, по правилам, не могли встретиться в 1/8 финала снова.

Такого казуса в истории еще не было! УЕФА пришлось выкручиваться прямо на ходу в сложнейшей ситуации. Для «Вильярреала» вытянули другого соперника из той же чаши с набором возможных оппонентов – «Манчестер Сити». Шарик с «МЮ» был утилизирован.

И получилось, что при жеребьевке следующей пары для «Атлетико» не оказалось шарика с «Ман Юнайтед», что абсолютно нелогично. Некоторые специалисты уже абсолютно серьезно предлагают провести жеребьевку заново.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.