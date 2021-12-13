ШОК! УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов допущены ошибки

Обновление. УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву!

  • 13.12.2021 14:40
  • 15158 просмотров
  • 29 комментариев
ШОК! УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов допущены ошибки
© УЕФА

Впервые в истории руководители УЕФА при проведении жеребьевки Лиги чемпионов допустили серьезные просчеты.

Во время жеребьевки 1/8 финала ЛЧ была ошибочно сведена между собой пара команд «Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Однако эти команды уже играли вместе в групповом раунде ЛЧ и, по правилам, не могли встретиться в 1/8 финала снова.

Такого казуса в истории еще не было! УЕФА пришлось выкручиваться прямо на ходу в сложнейшей ситуации. Для «Вильярреала» вытянули другого соперника из той же чаши с набором возможных оппонентов – «Манчестер Сити». Шарик с «МЮ» был утилизирован.

И получилось, что при жеребьевке следующей пары для «Атлетико» не оказалось шарика с «Ман Юнайтед», что абсолютно нелогично. Некоторые специалисты уже абсолютно серьезно предлагают провести жеребьевку заново.

  • Обновление! УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву!

ВИДЕО. УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов были допущены ошибки

 

ВИДЕО. Для Атлетико уже не было шарика с Ман Юнайтед

 

 

Источник — Sport.ua

(55 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 13.12.2021 14:47
    +15
    это ж московита пригласили шарики тянуть вот и получилось говно)))
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 13.12.2021 14:58
    +11
    Спалились! нагріли не ті кульки
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 13.12.2021 14:49
    +11
    ну ось чому казус такий стався за участі кацапів? потім не кажіть, що це совпаденіє!
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 13.12.2021 14:44
    +7
    Мда, такого ляпа у них ещё не было!) Атлетико вроде, уже подало какой то протест...
    Ссылка
    - * -
    - * -, 13.12.2021 15:05
    +2
    Andrey_1992, 13.12.2021 14:49
    ну ось чому казус такий стався за участі кацапів? потім не кажіть, що це совпаденіє!
    А если бы там был Шевченко, то что бы ты тогда написал?
    Ссылка
    Pychnenko
    Pychnenko, 13.12.2021 14:58
    +2
    Газпром рулит.
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 13.12.2021 14:57
    +2
    Drogobich, 13.12.2021 14:52
    Аршавін тільки витягував команди а підсовували УЄФА треба трохи розумінитися у правелах жеребкування а пізніше шось говорити
    по-перше, треба тобі підтягнути граматику укр. мови, а по-друге, я не кажу, що Аршавін щось допустив, просто казус стався при ньому
    Ссылка
    Tridentglory
    online
    Tridentglory, 13.12.2021 14:55
    +2
    Вот так, переименовали Рашу в Московию, и земная ось сошла с траектории орбиты вселенной...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 13.12.2021 14:52
    +2
    Просто, забыли подогреть нужный шарик. Всего-то делов.
    Ссылка
    BaZia
    BaZia, 13.12.2021 16:04
    +1
    Згадався анекдот коли Змій Горинич взяв собі на обід француза, німця і московита. Каже є шанс в одного з вас лишитись в живих. Потрібно щоб ви мене здивували двома металевими шарами. Посадив кожного в камеру і дав пару годин на підготовку.
    Француз жонглював досить довго і ногами і руками і по плечах перекатував.. Змію не сподобалось. З'їв його.
    Німець набивав ті кульки різними ногами, на коліні, руками, на голові.. Теж не сподобалось Гориничу з'їв і його.
    Заходить до Московита, а той сидить плааааачее.. Питає Ваня ти чого?
    А він йому, каже та ось один м'яч зламався, а другий десь закотився.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 13.12.2021 14:55
    +1
    из какого кабака его вытянули
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 13.12.2021 14:52
    +1
    Кому то очень не понравилась жеребьевка))
    Ссылка
    ua
    ua, 13.12.2021 16:26
    0
    SergRV, 13.12.2021 16:15
    Пустили москаля и все сломалось...
    Они хоть что то умеют создавать, в принципе? Хоть один бренд положительный родом из Московии!
    Как по мне, только украсть, сломать и убить...
    по себе судишь)
    Ссылка
    SergRV
    SergRV, 13.12.2021 16:15 (изменен)
    0
    Пустили москаля и все сломалось...
    Они хоть что то умеют создавать, в принципе? Хоть один бренд положительный родом из Московии!
    Как по мне, только украсть, сломать и убить...
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    online
    С Новым годом!⚒, 13.12.2021 15:24
    0
    АршавинНаш! Одноклубник Вернидуба. И даже вместе играли в 1999-2000 г.г.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 15:11
    0
    Ну все теперь будет ПСЖ - Бавария или ПСЖ - Реал.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 15:06
    0
    Шейхам из ПСЖ не понравилась Жеребьевка
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 13.12.2021 15:04
    0
    Тролололололло, охохохохо
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.12.2021 15:03
    0
    Интересно а когда на группы делили могло быть такое?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 14:55
    0
    Ахаха, мало тренера и остальной состав команд в ожидании нервы трепали, теперь заново процедура будет.
    Ссылка
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