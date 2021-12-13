ШОК! УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов допущены ошибки

Впервые в истории руководители УЕФА при проведении жеребьевки Лиги чемпионов допустили серьезные просчеты.
Во время жеребьевки 1/8 финала ЛЧ была ошибочно сведена между собой пара команд «Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Однако эти команды уже играли вместе в групповом раунде ЛЧ и, по правилам, не могли встретиться в 1/8 финала снова.
Такого казуса в истории еще не было! УЕФА пришлось выкручиваться прямо на ходу в сложнейшей ситуации. Для «Вильярреала» вытянули другого соперника из той же чаши с набором возможных оппонентов – «Манчестер Сити». Шарик с «МЮ» был утилизирован.
И получилось, что при жеребьевке следующей пары для «Атлетико» не оказалось шарика с «Ман Юнайтед», что абсолютно нелогично. Некоторые специалисты уже абсолютно серьезно предлагают провести жеребьевку заново.
- Обновление! УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву!
As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.— UEFA (@UEFA) December 13, 2021
ВИДЕО. УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов были допущены ошибки
ВИДЕО. Для Атлетико уже не было шарика с Ман Юнайтед
Источник — Sport.ua
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Француз жонглював досить довго і ногами і руками і по плечах перекатував.. Змію не сподобалось. З'їв його.
Німець набивав ті кульки різними ногами, на коліні, руками, на голові.. Теж не сподобалось Гориничу з'їв і його.
Заходить до Московита, а той сидить плааааачее.. Питає Ваня ти чого?
А він йому, каже та ось один м'яч зламався, а другий десь закотився.
Они хоть что то умеют создавать, в принципе? Хоть один бренд положительный родом из Московии!
Как по мне, только украсть, сломать и убить...
Они хоть что то умеют создавать, в принципе? Хоть один бренд положительный родом из Московии!
Как по мне, только украсть, сломать и убить...
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