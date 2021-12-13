Месси против Роналду! Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновление: УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву!
Украинские футболисты-легионеры узнали своих соперников. Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, будет играть против испанского «Вильярреала».
Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком будет сражаться за выход в четвертьфинал с мадридским «Реалом», за который резервным голкипером заявлен украинец Андрей Лунин.
Центральными на стадии 1/8 финала станут встречи ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия), очередное противостояние лучших игроков мира – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Первые матчи 1/8 финала пройдут 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд). Ответные матчи состоятся 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)
Напомним, перед жеребьевкой были образованы две корзины: одна – с победителями 8 групп (сеяные), вторая – с командами, которые заняли вторые места в группах (несеяные). Победители групп являются сеяными и проведут ответные матчи 1/8 финала дома.
В 1/8 финала не могли встретиться представители одной ассоциации, а также команды, которые выступали в одном квартете на групповом этапе. Любопытно, что ранее УЕФА принял решение отменить правило выездного гола.
Лига чемпионов 2021/22
1/8 финала
Первые матчи – 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд)
Ответные матчи – 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)
Результаты жеребьевки
- Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания)
- Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
- Атлетико (Испания) – Бавария (Германия)
- РБ Зальцбург (Австрия) – Ливерпуль (Англия)
- Интер (Италия) – Аякс (Нидерланды)
- Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия)
- Челси (Англия) – Лилль (Франция)
- ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия)
Источник — Sport.ua
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Клоуны ей богу.
Сводить тренеров и футболистов со своими бывшими командами, сводить в противостояние непримиримых соперников спорящих за золотой мяч - дополнительный фактор привлечения внимания ротозеев.
А денежки текут в карманы тому кому надо.
Ще років три назад було б набагато цікавіше. Зараз вже не те(
ПСЖ ещё отскочил , а ведь могли или Реал или Бавария попасться.
Шансы есть опустить их с небес на землю уже в 1/8.
Пусть тогда вокруг Золотого Мяча Месси водят хороводы
Челси-Лилль- понятное дело за Челси.
Бенфика-Реал - за Реал.
Вильярреал-МС- за МС;
Атлетико-Бавария - Бавария навсегда;
Зальцбург-Ливерпуль - надеюсь австрийці еще раз вістрелят;
Интер-Аякс-за Интер;
Спортинг-Юве- за Юве;
ПСЖ-МЮ- конечно же за МЮ, навечно против команд Месси!
Челси-Лилль- понятное дело за Челси.
Бенфика-Реал - за Реал.
Вильярреал-МС- за МС;
Атлетико-Бавария - Бавария навсегда;
Зальцбург-Ливерпуль - надеюсь австрийці еще раз вістрелят;
Интер-Аякс-за Интер;
Спортинг-Юве- за Юве;
ПСЖ-МЮ- конечно же за МЮ, навечно против команд Месси!
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