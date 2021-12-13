Месси против Роналду! Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов состоялась 13 декабря в швейцарском Ньоне

  • 13.12.2021 13:23
  • 14056 просмотров
  • 18 комментариев
Месси против Роналду! Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
© УЕФА

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обновление:  УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву!

Украинские футболисты-легионеры узнали своих соперников. Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, будет играть против испанского «Вильярреала».

Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком будет сражаться за выход в четвертьфинал с мадридским «Реалом», за который резервным голкипером заявлен украинец Андрей Лунин.

Центральными на стадии 1/8 финала станут встречи ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия), очередное противостояние лучших игроков мира – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд). Ответные матчи состоятся 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)

Напомним, перед жеребьевкой были образованы две корзины: одна – с победителями 8 групп (сеяные), вторая – с командами, которые заняли вторые места в группах (несеяные). Победители групп являются сеяными и проведут ответные матчи 1/8 финала дома.

В 1/8 финала не могли встретиться представители одной ассоциации, а также команды, которые выступали в одном квартете на групповом этапе. Любопытно, что ранее УЕФА принял решение отменить правило выездного гола.

Лига чемпионов 2021/22

1/8 финала

Первые матчи – 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд)

Ответные матчи – 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)

Результаты жеребьевки

  •  Бенфика (Португалия) –  Реал Мадрид (Испания)
  •  Вильярреал (Испания) –  Манчестер Сити (Англия)
  •  Атлетико (Испания) –  Бавария (Германия)
  •  РБ Зальцбург (Австрия) –  Ливерпуль (Англия)
  •  Интер (Италия) –  Аякс (Нидерланды)
  •  Спортинг (Португалия) –  Ювентус (Италия)
  •  Челси (Англия) –  Лилль (Франция)
  •  ПСЖ (Франция) –  Манчестер Юнайтед (Англия)

Источник — Sport.ua

(49 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 13.12.2021 13:25 (изменен)
    +6
    Может быть, УЕФА опять грело / охлаждало шары для жеребьевки. Какая-то очень гладкая раскладка соперников.
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 13.12.2021 13:32
    +3
    Челси повезло, ПСЖ не очень, Атлетико и Вилиярреал жаль) Спортинг думаю, может сотвирить сенсацию! Интер - Аякс и ПСЖ - МЮ, это конечно топ вывески! Реал, Ливерпуль скорее без сюрпризов в 1/4...
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.12.2021 14:48
    +1
    Официально будет новая жеребьевка
    Клоуны ей богу.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 14:30
    +1
    Megogo_gawno, 13.12.2021 14:22
    И опять мимо, дегенerat ты! На газпрамовича и шейхов с их недоклубами мне глубоко плевать
    Так может пояснишь?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 14:15
    +1
    Megogo_gawno, 13.12.2021 13:46
    Идиот ты, мне cpatь на гнома, ты настолько больнoe, что даже не понимаешь в чем притензии к твоему выceру
    И в чем же, о гений мысли?В том что я не имею права написать за кого болею? Или ты настолько конченое что считаешь что я не должен болеть за Челси только потому что его владелец Абрамович? Или все еще запущеннее и ты просто хейтишь тех кто болеет за кого-то из "новых денежных мешков"?
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 13.12.2021 14:01
    +1
    Жаль что Бавария уничтожит пэсэжы не в 1/8. Ну ничего , если чудом пройдут мю , то будет ещё шанс.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 13.12.2021 13:51
    +1
    Всех грандов развели, заказухой какой-то попахивает
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    Игорь Нестеренко, 13.12.2021 13:25
    +1
    Челсі зізкочив
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 13.12.2021 14:55
    0
    Это не фатум. Это "юмор" от чиновников УЕФА.
    Сводить тренеров и футболистов со своими бывшими командами, сводить в противостояние непримиримых соперников спорящих за золотой мяч - дополнительный фактор привлечения внимания ротозеев.
    А денежки текут в карманы тому кому надо.
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 13.12.2021 14:48
    0
    Мессі проти Роналдо.
    Ще років три назад було б набагато цікавіше. Зараз вже не те(
    Ссылка
    - * -
    online
    - * -, 13.12.2021 14:37
    0
    Как ни перекрути, а тут слабых нет. Наши из любой пары вылетели бы...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 13:44 (изменен)
    0
    ПСЖ против Роналду, (если в ударе , то может сам порешать).
    ПСЖ ещё отскочил , а ведь могли или Реал или Бавария попасться.
    Шансы есть опустить их с небес на землю уже в 1/8.
    Пусть тогда вокруг Золотого Мяча Месси водят хороводы
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.12.2021 13:28
    0
    Симеоне побледнел
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 13:35
    -1
    Megogo_gawno, 13.12.2021 13:32
    Ещё раз повторю - лечись! Где вас только таких лишнехромасомых рождают?
    Что тебе не нравится, дурик?Что я терпеть не могу твоего обожаемого гнома?
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 13.12.2021 14:22
    -3
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 14:15
    И в чем же, о гений мысли?В том что я не имею права написать за кого болею? Или ты настолько конченое что считаешь что я не должен болеть за Челси только потому что его владелец Абрамович? Или все еще запущеннее и ты просто хейтишь тех кто болеет за кого-то из "новых денежных мешков"?
    И опять мимо, дегенerat ты! На газпрамовича и шейхов с их недоклубами мне глубоко плевать
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 13.12.2021 13:46
    -3
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 13:35
    Что тебе не нравится, дурик?Что я терпеть не могу твоего обожаемого гнома?
    Идиот ты, мне cpatь на гнома, ты настолько больнoe, что даже не понимаешь в чем притензии к твоему выceру
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 13.12.2021 13:32
    -3
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 13:26
    Ну что ж:
    Челси-Лилль- понятное дело за Челси.
    Бенфика-Реал - за Реал.
    Вильярреал-МС- за МС;
    Атлетико-Бавария - Бавария навсегда;
    Зальцбург-Ливерпуль - надеюсь австрийці еще раз вістрелят;
    Интер-Аякс-за Интер;
    Спортинг-Юве- за Юве;
    ПСЖ-МЮ- конечно же за МЮ, навечно против команд Месси!
    Ещё раз повторю - лечись! Где вас только таких лишнехромасомых рождают?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 13:26
    -5
    Ну что ж:
    Челси-Лилль- понятное дело за Челси.
    Бенфика-Реал - за Реал.
    Вильярреал-МС- за МС;
    Атлетико-Бавария - Бавария навсегда;
    Зальцбург-Ливерпуль - надеюсь австрийці еще раз вістрелят;
    Интер-Аякс-за Интер;
    Спортинг-Юве- за Юве;
    ПСЖ-МЮ- конечно же за МЮ, навечно против команд Месси!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности