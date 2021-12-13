Месси против Роналду! Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обновление: УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву!

Украинские футболисты-легионеры узнали своих соперников. Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, будет играть против испанского «Вильярреала».

Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком будет сражаться за выход в четвертьфинал с мадридским «Реалом», за который резервным голкипером заявлен украинец Андрей Лунин.

Центральными на стадии 1/8 финала станут встречи ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия), очередное противостояние лучших игроков мира – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд). Ответные матчи состоятся 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)

Напомним, перед жеребьевкой были образованы две корзины: одна – с победителями 8 групп (сеяные), вторая – с командами, которые заняли вторые места в группах (несеяные). Победители групп являются сеяными и проведут ответные матчи 1/8 финала дома.

В 1/8 финала не могли встретиться представители одной ассоциации, а также команды, которые выступали в одном квартете на групповом этапе. Любопытно, что ранее УЕФА принял решение отменить правило выездного гола.

Лига чемпионов 2021/22

1/8 финала

Первые матчи – 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд)

Ответные матчи – 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)

Результаты жеребьевки