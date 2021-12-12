Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите за трансляцией событий из Ньона 13 декабря в 13:00 по Киеву

  • 12.12.2021 08:14
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

В понедельник, 13 декабря, в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: победители 8 групп и команды, которые заняли вторые места. Перед жеребьевкой образованы две корзины: одна – с победителями групп (сеяные), вторая – с командами, которые заняли вторые места (несеяные).

Предусмотрены несколько ограничений. В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации, а также команды, которые выступали в одном квартете на групповом этапе. Победители групп являются сеяными и проведут ответные матчи 1/8 финала дома.

Напомним, УЕФА принял решение отменить правило выездного гола. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч окажется равным, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды голов не забьют или же отправят в ворота одинаковое количество мячей, тогда для определения победителя в паре будет назначена серия 11-метровых.

Лига чемпионов 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

  • 15/16/22/23 февраля: первые матчи (на полях несеяных команд)
  • 8/9/15/16 марта: ответные матч (на полях сеяных команд)

Корзина 1
(сеяные – победители групп)

  •  Манчестер Сити (Англия)
  •  Ливерпуль (Англия)
  •  Аякс (Нидерланды)
  •  Реал Мадрид (Испания)
  •  Бавария (Германия)
  •  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  Лилль (Франция)
  •  Ювентус (Италия)

Корзина 2
(несеяные – обладатели вторых мест)

  •  ПСЖ (Франция)
  •  Атлетико (Испания)
  •  Спортинг (Португалия)
  •  Интер (Италия)
  •  Бенфика (Португалия)
  •  Вильярреал (Испания)
  •  РБ Зальцбург (Австрия)
  •  Челси (Англия)

Участники 1/8 финала (сеяные и несеяные)

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 13 декабря 13:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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